Ямальский нефтяной генерал оставлен под стражей

В Салехарде суд продлил срок содержания под стражей бывшему главе компании «Газпромнефть – Ноябрьскнефтегаз» Павлу Крюкову. Он проведет в СИЗО еще два месяца. Крюков был задержан за получение взятки 17 ноября 2017 года в Ноябрьске.

У главы нефтегазовой компании обнаружили 1,2 млн рублей. Следствие предполагает, что это лишь часть средств, которые получил от коммерсантов Павел Крюков.

Вместе с Крюковым был задержан посредник, передававший деньги – замначальник Северо-Уральского управления Ростехнадзора Реваз Порфиров. 15 мая ему также продлили срок содержания под стражей. Взятка передавалась Крюкову от главы одной из подрядных организаций Нового Уренгоя за содействие в заключении контракта.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 16.05.18

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