Суд решил больше не ограничивать подозреваемого в коррупции депутата Ямала

Суд Ноябрьска не продлил меру пресечения в виде домашнего ареста для депутата заксобрания Ямала Павла Крюкова, бывшего главы «Газпромнефть Ноябрьскнефтегаз». В четверг, 13 сентября, принято такое решение. Об этом агентству «Новый День» сообщил адвокат г-на Крюкова Филипп Симанцов.

Павел Крюков обвиняется в коммерческом подкупе, а также является фигурантом недавно возбужденного уголовного дела о мошенничестве. Г-н Симаноцв пояснил, что следствие не смогло предоставить аргументы для продления домашнего ареста – с 16 сентября эта мера перестаёт действовать.

Вместе с этим накануне принято решение об отмене меры пресечения для замначальника Северо-Уральского управления Ростехнадзора Реваза Порфирова, который, по версии следствия, выступал в качестве посредника в получении коммерческого подкупа.

Согласно фабуле первого дела, бывший директор добывающего предприятия получил часть взятки через посредника от одного из коммерсантов. У Павла Крюкова обнаружили 1,2 млн рублей. Также в деле, по неофициальным данным агентства «Новый День», фигурирует фамилия бывшего управляющего компании «Нафтагаз-Бурение» Мушфига Байрамова.

Согласно материалам второго расследования, г-н Крюков мог быть причастен к хищениям средств компании «Газпромнефть ННГ» через договоры на услуги. Речь идёт о том, что компания под его руководством заключила контракты с подконтрольной некоммерческой спортивной организацией. Последняя наняла коммерсантов для оказания информационных услуг. Работы выполнены не были.

Ноябрьск, служба информации

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