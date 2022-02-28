В суд Ноябрьска вернулось дело «нефтяного генерала» Крюкова

Дело бывшего гендиректора «Газпромнефть Ноябрьскнефтегаз» Павла Крюкова возвращается в суд. Более полугода прокуратура оспаривала решение ямальских судов, которые посчитали, что обвинение составлено некачественно и потому процесс начинать нельзя. В кассации прокуратура прямо заявила: аргументы судов говорят только о том, что дело не желают рассматривать по существу. И там надзорной инстанции удалось доказать свою правоту. Старт процесса затянулся. Но теперь суд Ноябрьска должен снова назначить дату заседания и начать рассмотрение материалов. «Новый День» предлагает читателям ознакомиться с хроникой событий.

Что за уголовное дело?

Коррупционное уголовное дело в отношении бывшего «нефтяного генерала», экс-депутата Заксобрания Ямала Павла Крюкова было возбуждено в 2017 году и стало резонансным. Экс-руководителя «дочки «Газпрома» обвиняют в получении взяток на общую сумму более 20 млн рублей, а также в даче взятки. Примечательно, что, по версии правоохранителей, г-н Крюков получал незаконное вознаграждение даже на Украине, где часто бывал. У него имеется гражданство этой страны.

Другие фигуранты дела:

– заместитель г-на Крюкова Виктор Петерс (по версии следствия, давал взятку);

– бывший заместитель руководителя Северо-Уральского управления Ростехнадзора Реваз Порфиров (по версии следствия, получал взятки и был посредником в даче взяток);

– бывший управляющий компании ООО «Нафтагаз-Бурение» Мушфиг Байрамов (по версии следствия, давал взятки). Он был в международном розыске, но в 2020 году сдался правоохранителям.

Кратко фабула дела: согласно материалам дела, в 2016 – 2017 годах в Ноябрьске Крюков получил лично и через Порфирова в общей сумме более 20 млн рублей от Байрамова за покровительство компании «Нафтагаз-Бурение» (с этим подрядчиком у «Газпромнефть ННГ» было множество договоров).

Также и сам Крюков дал взятку в виде полёта на вертолёте Порфирову, чтобы тот лояльно относился к деятельности «Газпромнефть Ноябрьскнефтегаз».

И ещё одну взятку получил г-н Порфиров от сотрудника «Газпромнефть ННГ» – на этот раз уже Петерс «откупился», чтобы компанию не привлекали к ответственности за нарушения.

Первая попытка начать суд

Уголовное дело о взятках экс-руководителя «дочки» «Газпромнефти» поступило в суд Ноябрьска в марте 2021 года. В мае того же года суд вернул его прокурору.

Причина – по версии суда, обвинения было составлено с нарушениями. Так, не было указано, что именно и когда сделал за взятки для коммерсанта Мушфига Байрамова газпромовец Крюков. Кроме того, адвоката Байрамова Воронцова сначала отстранили от защиты Байрамова, но затем допустили вновь. Защита настаивала – это процессуальная ошибка, допрос с участием отведённого ранее адвоката нужно считать недействительным. И суд согласился.

Прокуратура Ямала подала апелляцию в окружной суд. Но и там в конце августа 2021 года решили, что обвинение составлено с нарушениями. Причём окружной суд, судя по всему, не вполне внимательно ознакомился с документами, и внёс путаницу: судья неверно трактовал аргументы коллеги из Ноябрьска и решил, что прокуратура не указала место и время получения взяток Крюковым, тогда как городской суд указывал на отсутствие сведений о месте совершения действий в пользу «Нафтагаз Бурение».

Тогда прокуратура отправилась в кассацию. Суд в Челябинске согласился с доводами надзорной инстанции и вынес решение в пользу прокуратуры. Суд над Павлом Крюковым должен стартовать в ближайшее время.

Почему кассация согласилась с прокуратурой?

Как говорится в кассационной жалобе прокуратуры Ямала, оба решения ямальских судов содержат нарушения норм уголовно-процессуального закона и ведут к затягиванию сроков процесса.

По версии силовиков, обстоятельства совершения преступления, в котором обвиняют Павла Крюкова, описаны подробно – это эпизоды с указанием места и времени получения взяток. Как и действия, за которые он получал деньги. По версии следствия, Байрамов передавал газпромовцу вознаграждение за выбор «Нафтагаз-Бурение» в качестве подрядчика и подписание дополнительных договоров с этой компанией.

Второй тезис суда – про адвоката – прокуратура посчитала надуманным и тоже оспорила. Гособвинитель предъявил заявления самого Мушфига Байрамова из уголовного дела, который настаивал на том, чтобы его защищал ранее отведённый адвокат Воронцов. Следователь это прошение удовлетворил, документ об этом также есть в уголовном деле. Прокуратура настаивает: все решения следователя зафиксированы документально, нарушений нет.

Что ещё следует сказать?

Компания «Нафтагаз Бурение» и сейчас является партнёром «Гапромнефти». Гендиректор «Газпромнефть-Хантос» Сергей Федоров по итогам сотрудничества за 2021 год отметил заместителя управляющего «НГ-Бурение» по строительству скважин Алексея Аверьянова и заместителя руководителя проекта «НГ-Бурение» Руслана Бабаева за лидерство в вопросах производственной безопасности, высокие производственные показатели и приверженности политике и ценностям компании ПАО «Газпром нефть» при строительстве скважин в 2021 году. Об этом сообщается на сайте самого «Нафтагаза».

Ноябрьск, Юлия Фролова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»