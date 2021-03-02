На Ямале будут судить экс-депутата окружного заксобрания, попавшегося на коммерческом подкупе

На Ямале дошло до суда уголовное дело экс-депутата заксобрания автономного округа, бывшего гендиректора АО «Газпромнефть-ННГ» Павла Крюкова. Его обвиняют в незаконном получении 20,5 млн рублей за совершение незаконных действий в пользу коммерческой организации.

Кроме Крюкова, в деле фигурируют еще двое высокопоставленных работника нефтегазовой сферы и чиновник Ростехнадзора. Как рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по ЯНАО, в 2016 – 2017 годах в Ноябрьске гендиректор генеральный директор АО «Газпромнефть-ННГ» получил лично и через посредника – руководителя Северо-Уральского управления Ростехнадзора в общей сложности 20,5 млн рублей от управляющего ООО «Нафтагаз-Бурение» (Мушфига Байрамова – ред.) за совершение незаконных действий в интересах коммерческой организации.

С января по октябрь 2017 года обвиняемый при посредничестве заместителя руководителя Северо-Уральского управления Ростехнадзора (Реваза Порфирова – ред.), готовился получить от генерального директора одной из коммерческих организаций коммерческого подкупа в виде незаконного оказания услуги имущественного характера на сумму свыше 1 млн рублей и получения иного имущества стоимостью 1,7 млн рублей. Обвиняемый дал взятку заместителю руководителя Северо-Уральского управления Ростехнадзора, организовав за счет средств АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» развлекательный полет на вертолете стоимостью 257 тысяч рублей за попустительство по службе со стороны должностного лица.

Заместитель руководителя Северо-Уральского управления Ростехнадзора в ноябре 2016 года получил от начальника управления производственной безопасности АО «Газпромнефть-ННГ» крупную взятку. За нее он должен был в пользу компании и ее должностных лиц решить вопрос о привлечении к административной ответственности за выявленные нарушения в ходе проведенных проверок.

Бывший руководитель АО «Газпромнефть-ННГ» Павел Крюков обвиняется в незаконном получении денег за совершение действий в интересах дающего, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, приготовлении к получению денег за совершение действий в интересах дающего, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном и даче взятки в крупном размере.

Заместитель руководителя Северо-Уральского управления Ростехнадзора Реваз Порфиров обвиняется в посредничестве в коммерческом подкупе в особо крупном размере, получении взятки и приготовлении к коммерческому подкупу.

Начальник управления производственной безопасности АО «Газпромнефть-ННГ» привлечен к уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу. Наконец, управляющий ООО «Нафтагаз-Бурение» Мушфиг Байрамов обвиняется в коммерческом подкупе в особо крупном размере).

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.

Салехард, Юрий Хромов

Салехард. Другие новости 02.03.21

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