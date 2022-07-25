Ещё один сотрудник «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» стал фигурантом коррупционного расследования

Ещё один сотрудник компании «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» стал фигурантом уголовного коррупционного расследования. Речь идёт о специалисте, в обязанности которого входило согласование и подписание путевых листов. По версии следствия, он подписал документы за фиктивные поездки. И таким образом дал возможность транспортной организации получить средства, которые та не заработала. Подробности уголовного дела раскрывают в следственном управлении СК Ямала 25 июля 2022 года.

Ранее стало известно, что после многочисленных хождений по инстанциям дело бывшего руководителя «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» Павла Крюкова вернулось в ноябрьский суд, процесс стартовал в марте 2022 года.

Новое уголовное дело, о котором стало известно сегодня, относится к событиям 2019-2021 годов.

«По данным следствия, в 2017 году между акционерным обществом «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» и юридической компанией, осуществляющей транспортные услуги, заключен договор о возмездном оказании услуг. По его условиям транспортная компания обязана осуществлять перевозку грузов и персонала заказчика. Однако начальник транспортного участка компании, зная, что с мая 2019 по 2021 год автотранспортные услуги для акционерного общества фактически не осуществлялись в полном объёме, передал должностному лицу акционерного общества, в обязанности которого входило согласование и подписание путевых листов на осуществлённые рейсы, в качестве коммерческого подкупа более 590 тыс. рублей»,– рассказывают в следственном управлении СК Ямала.

Силовики считают, что за взятки сотрудник дочки «Газпромнефти» согласовывал и лично подписывал представителям транспортной компании заведомо подложные путевые листы. Заказчик производил по таким фиктивным документам оплату.

Обвинения предъявлены обоим сотрудникам предприятий – и «дочки» «Газпромнефти», и перевозчика. Один из них обвиняется в незаконном получении коммерческого подкупа в крупном размере (п. «в, г» ч. 7 ст. 204 УК РФ), второй – в незаконной передаче коммерческого подкупа в крупном размере (п. «б, в» ч. 3 ст. 204 УК РФ).

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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