В суде рассматривают уже 2 коррупционных дела в отношении сотрудников «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»

Следователи передали в суд уголовное дело в отношении очередного сотрудника «Газпромнефть – Ноябрьскнефтегаз». Это специалист, отвечающий за подписание путевых листов, контролирующий транспортные перевозки. Он, согласно материалам расследования, получил от подрядчика взятку за утверждение несуществующих поездок.

Ранее правоохранители рассказывали о сумме взятки в 590 тыс. рублей, однако её размер в ходе расследования увеличился до 800 тыс. рублей. Об этом сообщают 20 сентября 2022 года в следственном управлении СК Ямала.

«Между «Газпромнефть-ННГ» и юридической компанией, осуществляющей транспортные услуги, заключен договор. Компания обязана перевозить грузы и персонал заказчика. Начальник транспортного участка компании-подрядчика, зная, что с 2019 по 2022 год услуги не осуществлялись в полном объёме, передал сотруднику нефтегазовой компании в качестве коммерческого подкупа 800 тыс. рублей. За эти деньги сотрудник согласовывал и лично подписывал представителям транспортной компании фиктивные путевые листы»,– напоминают фабулу дела в СУ СК ЯНАО.

На основании подложных документов дочка «Газпромнефти» оплачивала перевозки.

Квалификация обвинения сотрудника нефтегазовой компании – п. «в, г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, коммерческого подкупа в крупном размере).

Сотрудник компании-подрядчика содействовал следствию, поэтому его уголовное дело закрыли.

По данным агентства «Новый День», обвиняемого зовут Антон Сафонов.

Всуде сейчас также находится коррупционное уголовное дело бывшего руководителя «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» Павла Крюкова.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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