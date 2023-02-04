На Ямале сотрудника «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» оштрафовали за взятку

Сотрудника «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» осудили за взятку. За деньги он подписывал путевые листы, подделывая документы о том, что сотрудников компании якобы возил наёмный автотранспорт. По данным агентства «Новый День», осуждённого зовут Антон Сафонов. Обвиняемого оштрафовали, сумму штрафа следователи не раскрыли.

В следственном управлении СК Ямала 4 февраля 2023 года напоминают фабулу дела.

«Между АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» и юридической компанией, осуществляющей транспортные услуги, заключен договор о возмездном оказании услуг. По его условиям компания обязана осуществлять перевозку грузов и персонала заказчика. Однако с 2019 по 2022 год автотранспортные услуги для акционерного общества не осуществлялись в полном объёме. Начальник транспортного участка компании, зная об этом, передал должностному лицу акционерного общества в качестве коммерческого подкупа 800 тыс. рублей», – уточнили в СУ СК ЯНАО.

Сотрудник акционерного общества согласовывал и лично подписывал представителям транспортной компании заведомо подложные путевые листы о полном объёме осуществления автотранспортных услуг.

Ранее агентство сообщало, что сотрудник компании-подрядчика содействовал следствию, поэтому его уголовное дело закрыли.

В суде сейчас также находится коррупционное уголовное дело бывшего руководителя «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» Павла Крюкова.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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