На Ямале осудили фигурантов громкого коррупционного дела главы дочки «Газпромнефти» Крюкова

В Ноябрьске вынесли приговор в отношении некоторых фигурантов по громкому коррупционному делу в отношении нефтяного генерала Павла Крюкова и топ-менеджера Северо-Уральского управления Ростехнадзора Реваза Порфирова. Об этом сообщают в СУ СК ЯНАО. Крюков избежал уголовного преследования на неопределённое время. Порфирова приговорили к лишению свободы, но когда он отправится в колонию – большой вопрос.

В чём обвиняли фигурантов резонансного расследования?

Политик (на тот момент депутат Заксобрания Ямала), глава «Газпромнефть Ноябрьскнефтегаз» Павел Крюков был задержан в ноябре 2017 года. Его обвинили в получении взятки от управляющего «Нафтагаз Бурение» Мушфига Байрамова. Тогда же задержали и посредника, который передавал деньги – заместителя руководителя Северо-Уральского управления Ростехнадзора Реваза Порфирова.

«Следствием установлено, что в Ноябрьске в 2016 – 2017 годах гендиректор АО «Газпромнефть-ННГ» не менее девяти раз получил как лично, так и через посредника – заместителя руководителя управления Ростехнадзора подкуп от управляющего ООО «Нафтагаз-Бурение» на общую сумму 21,5 млн рублей за совершение незаконных действий в интересах коммерческой организации», – сообщали весной 2021 года следователи.

Павла Крюкова судить не стали. Уголовное дело в отношении него приостановили в связи с его участием в специальной военной операции.

Чиновника Ростехнадзора Реваза Порфирова обвиняли не только в том, что он передавал взятки от Байрамова главе «Ноябрьскнефтегаза», но и в том, что он сам получал взятки. В том числе взяткой посчитали полёт на вертолёте за счёт АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», который Крюков организовал для досуга Порфирова. Стоимость полёта оценили в 257 тыс. рублей.

«Кроме того, замруководителя управления Ростехнадзора в ноябре 2016 года получил от начальника управления производственной безопасности АО «Газпромнефть-ННГ» взятку в виде иного имущества в крупном размере за незаконные действия в пользу АО «Газпромнефть-ННГ» и его должностных лиц при решении вопроса о привлечении к административной ответственности за выявленные нарушения в ходе проведенных проверок», – рассказывали в СУ СК ЯНАО.

Эту взятку давал Виктор Петерс.

Приговор

Реваза Порфирова приговорили к 8 годам лишения свободы. Однако задержать его в зале суда не удалось – он просто не пришёл на заседание. Его объявили в розыск. Ещё во время расследования выяснилось, что у него есть недвижимость в Грузии и он планирует получить грузинское гражданство. Сам он уроженец Тбилиси.

Мушфиг Байрамов, которое долгое время был в бегах, но потом сам сдался правоохранителям, должен отправиться в колонию. Суд приговорил его к 5 годам лишения свободы. Его задержали в зале суда.

Сотрудник «Газпромнефти», который дал взятку Порфирову, – Виктор Петерс получил 3 года лишения свободы условно.

Павел Крюков

Павел Крюков имеет недвижимость на Украине, а также гражданство Украины.

За заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса г-н Крюков награжден почётной грамотой Министерства энергетики РФ (2001г.), ему присвоено звание «Почётный нефтяник» (2003г.), звание «Почётный работник топливно-энергетического комплекса» (2008г.), а также звание «Заслуженный работник ОАО «Газпром нефть» (2010г.), он награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2007г.), Почётным нагрудным знаком Тюменской областной Думы (2013г.), является ветераном труда. Решением гордумы Ноябрьска в 2014 г. ему присвоено звание «Почётный гражданин города Ноябрьска».

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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