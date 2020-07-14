Парламентарий заксобрания Ямала, просидевший свое депутатство под арестом, вновь заявился на выборы

Депутат заксобрания Ямала 60-летний Павел Крюков заявился на предстоящие выборы в региональный парламент. Крюков решил баллотироваться как сомовыдвиженец, сообщается на сайте Избиркома ЯНАО.

В депутаты ямальского заксобрания шестого созыва бывший нефтяной «генерал» Крюков, на тот момент возглавлявший «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», попал от партии «Единая Россия». Он избирался по Ноябрьскому одномандатному избирательному округу №7. В окружном парламенте Крюков стал заместителем председателя комитета по промышленности, природопользованию и экологии.

Но в 2017 году в отношении Крюкова было возбуждено два уголовных дела. Одно из них – по факту коммерческого подкупа. В рамках задержания у главы «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» Крюкова обнаружили 1,2 млн рублей, но по версии силовиков, это лишь часть суммы коммерческого подкупа, которая могла достигать 19 млн рублей. Второе дело было возбуждено летом 2018 года в связи с выводом средств через некоммерческую компанию, связанную с предприятием «Ноябрьскнефтегаз». Депутат долгое время находился под домашним арестом, он также провел некоторое время в СИЗО в связи с расследованием.

Примечательно, что несмотря на громкое расследование г-на Крюкова не лишили мандата окружного депутата. Правда, ему пришлось уйти с поста главы «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз». Уголовные дела в отношении него еще не окончены.

Напомним, Избирком ЯНАО до 13 июля включительно принимал заявки от кандидатов в депутаты ямальского заксобрания седьмого созыва. Выборы в ЗакСо состоятся 13 сентября.

Салехард, Ноябрьск, Дарья Котова

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