Скончался глава тюменского Ростехнадзора

Скончался руководитель Северо-Уральского управления Ростехнадзора – Леонид Лосев. Назначен исполняющий обязанности руководителя структуры Анатолий Дмитриев. Об этом агентству «Новый День» сообщили в самом ведомстве в четверг, 7 февраля 2019 года. Там добавили, что г-н Лосев скончался накануне.

По неофициальным данным источника агентства в отрасли, Лосев тяжело болел. Он лечился за границей – в Германии.

Согласно справке на сайте ведомства, Леонид Лосев возглавлял управление с 2013 года. Там же сообщается, что новый руководитель управления г-н Дмитриев пришел на службу в надзорное ведомство из компании «Тюменьэнерго» в 2003 году. До сегодняшнего дня он занимал пост замруководителя управления.

От работы Северо-Уральского управления Ростехнадзора зависит напрямую деятельность всех производственных объектов в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Надзорная инстанция в том числе проверяет соблюдение требований промышленной безопасности, занимается энергетическим надзором и надзором за гидротехническими сооружениями.

Это непубличное ведомство. В последнее время оно дважды появлялось в публичной повестке в связи с громкими коррупционными расследованиями. Одно из них – это взятка сотрудника «Транснефти» Олега Козлова начальнику энергетического надзора Северо-Уральского управления Ростехнадзора Сергею Самохвалову. Второе – дело экс-главы «Ноябрьскнефтегаза» Павла Крюкова, где замначальник Ростехнадзора Реваз Порфиров проходил в качестве посредника при даче взятки. Второе дело до сих пор не поступило в суд. Первое – дополнилось новыми эпизодами, но о суде тоже пока ничего не известно.

В материале использовано фото Анатолия Дмитриева с сайта Северо-Уральского управления Ростехнадзора.

Тюмень, служба информации

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