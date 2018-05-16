Депутат заксобрания Ямала раскаялся во взятке

Стали известны новые подробности громкого уголовного дела начальника энергетического надзора Северо-Уральского управления Ростехнадзора Сергея Самохвалова. Его, напомним, обвиняют в получении взятки от сотрудника «Транснефти» Олега Козлова. Как сообщил агентству «Новый день» источник в силовых структурах, в деле был ещё один высокопоставленный участник – бывший депутат заксобрания Ямала Алексей Шилкин. Он досрочно сложил полномочия летом 2017 года. По официальной версии думы округа – из-за переезда в другой регион. Но фактически в отношении него в тот период велись следственные действия.

Как рассказал собеседник агентства, Шилкина подозревали во взятке. Деньги бывший директор «Тернефтегаза» по материалам дела также передавал г-ну Самохвалову. В этой схеме был посредник – руководитель департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения администрация Пуровского района Сергей Сиротинин. Кстати, он ушёл с муниципальной службы осенью 2017 года, когда у прокуратуры появились к нему вопросы. Позднее уголовное преследование в отношении депутата Шилкина прекратили в связи с тем, что он способствовал раскрытию преступления и раскаялся.

В следственном управлении СК Ямала отказались комментировать данную информацию. там сослались на ст.161 УПК РФ – недопустимость разглашения данных предварительного расследования.

Собеседник агентства в силовых структурах заявил, что на Ямале проводится большая работа по коррупционным преступлениям, в поле зрения силовиков попадают высокопоставленные чиновники и руководители. Однако согласно федеральной установке информация не обнародуется до конца расследования.

Несколько дней назад прокуратура Ямала раскрыла ещё один эпизод в этом объёмном расследовании. С ноября 2015 года по март 2016 года Самохвалов тремя частями получил взятку в 450 тыс. рублей от директора «Строительная фирма «Промтехмаш».

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 16.05.18

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