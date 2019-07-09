Силовики на Ямале отдают в суд дело по сбору взяток с «Новатэка» и «Транснефти»

Силовики закончили расследование огромного резонансного коррупционного уголовного дела в отношении высокопоставленного чиновника Ростехнадзора на Ямале – Самохвалова Сергея. Он брал взятки от крупнейших нефтегазовых компаний Ямала – «Новатэк» и «Транснефть». В деле – 28 эпизодов, рассказали в прокуратуре Ямала во вторник, 9 июля 2019 года. Также ведомство раскрыло имя еще одного посредника и некоторые подробности дела. Известно, что силовики квалифицировали преступления Самохвалов как деятельность в составе ОПГ. Надзорная инстанция утвердила обвинительное заключение, материалы скоро уйдут в суд. Фигурантами являются чиновники и хорошо известные на Ямале промышленники.

Как появилось уголовное дело

Сергея Самохвалова задержали в момент получения взятки в мае 2016 года вместе с взяткодателем – сотрудником «Транснефти» Олегом Козловым. Деньги представитель надзорной инстанции брал за содействие в вводе в эксплуатацию объектов трубопроводной системы Заполярье – Пурпе, в том числе за выдачу разрешений на подключение к электросетям.

Депутат

За несколько лет, что длилось расследование, стало также известно о других преступлениях г-на Самохвалова. Агентство «Новый День» сообщало со ссылкой на собственные источники, что во взятке подозревался и бывший депутат заксобрания Ямала, экс-глава «Тернефтегаза» Алексей Шилкин. Когда он уходил из думы, аппарат сообщал, что он уходит в связи с переездом, как выяснилось, в отношении него велось расследование.

«Промтехмаш»

Весной 2018 года прокуратура Ямала раскрыла еще один эпизод. Там рассказывали, что с ноября 2015 года по март 2016 года Самохвалов тремя частями получил взятку в 450 тыс. рублей от директора ООО «Строительная фирма «Промтехмаш». За вознаграждение он должен был разрешить эксплуатацию тепловых и энергоустановок для строительства домов в Тарко-Сале.

Посредник

Сегодня прокуратура сообщает о том, что у Самохвалова был посредник. Это главный государственный инспектор отдела госстройнадзора Северо-Уральского управления Ростехнадзора Сергей Мисинев.

«Самохвалов, Мисинев, а также еще семь человек – посредники и взяткодатели, обвиняются в совершении 28 преступлений, предусмотренных различными частями статьей 290 (получение взятки), 291 (дача взятки), 291.1 (посредничество во взяточничестве)», – говорится в сообщении надзорной инстанции. Преступная деятельность нескольких обвиняемых, включая Самохвалова, квалифицирована как совершенная в составе организованной группы.

Там добавляют, что к уголовной ответственности за дачу взяток были дополнительно привлечены четыре человека, среди которых бывшие заместитель гендиректора АО «Транснефть-Сибирь» и главный энергетик «Новатэк-Таркосаленефтегаз».

Одного из обвиняемых будут судить в особом порядке – он признал вину в пособничестве в даче взятки. Его дело будут рассматривать без исследования доказательств.

Очевидно в ближайшее время могу вскрыться и другие подробности коррупционного взаимодействия Ростехнадзора и крупнейших компаний ТЭК на Ямале.

Ноябрьск, Юлия Фролова

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