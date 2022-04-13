В Ноябрьске осудили участников ОПГ: представителей «Новатэк», «Транснефть» и Ростехнадзора

В Ноябрьске вынесли приговор по громкому уголовному делу: осудили сотрудников управления Ростехнадзора Сергея Самохвалова и Сергея Мисинёва, а также их соучастников и коммерсантов-взяткодателей. В том числе приговор вынесли замруководителю дирекции по строительству трубопроводной системы «Транснефти» Олегу Козлову и замдиректора «Транснефть Сибирь» Михаилу Саяпину. Всего в процессе было 8 обвиняемых. О приговоре сообщает 13 апреля 2022 года прокуратура Ямала.

Какое наказание понесут чиновники?

Суд решил, что бывший начальник отдела энергетического надзора г-н Самохвалов и главный государственный инспектор отдела госстройнадзора этого же управления Сергей Мисинёв виновны в получении взяток (ч.5 и ч.6 290 УК РФ).

Они брали деньги с 2015 по 2017 годы от газовиков и нефтяников, а также подрядных организаций. За вознаграждение чиновники выдавали разрешение на ввод объектов в эксплуатацию, подписывали заключение о соответствии объектов требованиям, разрешали временный допуск энергоустановок в эксплуатацию.

Суд признал Самохвалова виновным в получении 8 взяток на сумму 2,54 млн рублей. Также в ходе процесса установили, что он готовился получить ещё одну взятку в 1,66 млн рублей. В качестве наказания ему придётся провести 10 лет в колонии строгого режима. Взятки конфисковали.

В суде доказали, что Мисинёв получил 2 взятки на сумму 900 тыс. рублей. Его наказание чуть мягче – 7,5 лет в колонии строгого режима. Сумму взяток ему также придётся вернуть государству.

«Особая сложность уголовного дела, помимо значительного числа привлечённых к уголовной ответственности лиц и вменённых им преступных эпизодов, была обусловлена активной позицией защиты и проживанием участников судопроизводства за пределами Ямала», – отмечается в сообщении прокуратуры региона.

Какое наказание понесут коммерсанты и соучастники?

Наиль Бураншин – главный энергетик «Новатэк -Таркосаленефтегаз». Обвинялся в соучастии во даче взятки. Освобождён от уголовного преследования в связи с раскаянием и содействием следствию. Об этом агентству стало известно от собственных источников.

Олег Козлов – руководитель дирекции по строительству трубопроводной системы «Транснефть». Обвинялся в нескольких эпизодах дачи взятки. Освобождён от уголовного преследования в связи с раскаянием и содействием следствию.

Сергей Меняйлов – гендиректор «Ямалэнергомонтаж плюс» (также компания, связанная с «Новатэк»). Обвинялся в нескольких эпизодах дачи взяток. Погиб в Тюмени – выпал из окна.

Сергей Обухов – руководитель одной из коммерческих подрядных компаний. Обвинялся в даче взятки. Освобождён от уголовного преследования в связи с раскаянием и содействием следствию.

Дмитрий Самохвалов – сын Сергея Самохвалова. Обвинялся в соучастии в даче взятки. Его приговорили к штрафу в 1 млн рублей.

Михаил Саяпин – заместитель генерального директора «Транснефть Сибирь». Обвинялся в нескольких эпизодах дачи взятки. Освобождён от уголовного преследования в связи с раскаянием и содействием следствию.

Что ещё и кто ещё был в деле?

Дело расследовалось с 2016 года. Не все эпизоды дошли до суда, не все фигуранты стали обвиняемыми. Как уже рассказывало агентство «Новый День», в деле фигурировал бывший депутат Заксобрания Ямала, экс-директор «Тернефтегаза» (тоже входит в структуру «Новатэк») Алексей Шилкин. Его также подозревали в передаче денег Сергею Самохвалову. Но позднее в связи с его раскаянием дело прекратили.

Ещё один эпизод получения взяток г-ном Самохваловым связан со строительством жилых домов в Тарко-Сале. Деньги, по материалам расследования, передавала компания ООО «Строительная фирма «Промтехмаш». Её оштрафовали.

Ноябрьск, Юлия Фролова

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