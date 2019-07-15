В громком коррупционном деле Ямала фигурирует фирма, через которую выводил деньги «Новатэк»

В громком деле начальника Северо-Уральского управления Ростехнадзора Сергея Самохвалова фигурируют два коммерсанта – это топ- менеджеры компаний «Ямалкоммунэнерго» и «Ямалэнергомонтажплюс». Именно они помогали чиновнику подыскивать тех, кто пользовался его услугами за взятки. Об этом сообщил агентству «Новый День» собеседник, знакомый с ходом следствия. При этом вторая названная компания – фактически «поганка», созданная «Новатэк-Таркосаленефтегаз».

Дело начальника отдела энергетического надзора по ЯНАО Сергея Самохвалова завершено. О том, что оно ушло в суд, стало официально известно в начале июля 2019 года. Силовики сообщили, что г-н Самохвалов действовал в составе ОПГ и назвали еще одного участника преступного сообщества – это инспектор отдела госстройнадзора Северо-Уральского управления Ростехнадзора Сергей Мисинев.

При этом правоохранители не раскрыли остальных участников сообщества.

Агентству «Новый День» стали известны некоторые подробности организации преступной группы. Самохвалов, по версии следствия, наладил сбор взяток в 2015 году. Деньги он брал как с фирм, так и с индивидуальных предпринимателей за разрешение на допуск энергоустановок и выдачу заключений о соответствии объектов строительства.

По данным собеседника агентства, ему помогали два человека. Это руководитель пуровского филиала компании «Ямалкоммунэнерго» Валерий Костарев, который в свое время претендовал на пост главы Пуровского района. И гендиректор «Ямалэнергомонтаж плюс» Сергей Меняйлов. Они подыскивали тех, кто мог бы за взятки воспользоваться услугами Ростехнадзора, и должны были передавать эти взятки. Напомним, взятки заносили в том числе главный энергетик «Таркосаленефтегаз» и заместитель гендиректора АО «Транснефть-Сибирь».

Сумма взяток составила 3,5 млн рублей (они были неодинаковыми – от нескольких десятков тысяч до миллиона).

Налоговое дело

Особого внимания заслуживает компания «Ямалэнергомонтаж плюс». Она через родственников тесно связана «дочкой» «Новатэка» – «Таркосаленефтегаз». Налоговики ранее прямо назвали ее фирмой, созданной для вывода денег. Эти выводы подтвердили и суды. Притворные сделки были совершены в тот период, когда дочкой «Новатэка» руководил Александр Гиря – экс-депутат Заксобрания Ямала. Именно его родственники и фигурировали в фирме «Ямалэнергомонтаж плюс», а директором как раз был г-н Меняйлов.

«Гиря А.И., являясь генеральным директором, через родственников жены создал схему, направленную на выведение денежных средств и получение необоснованной налоговой выгоды», – говорится в материалах суда по спору ФНС и «Новатэка».

Напомним, в деле был еще один эпизод, связанный с дочкой «Новатэка» – во взятке подозревался и бывший депутат заксобрания Ямала, экс-глава «Тернефтегаза» Алексей Шилкин.

Особое производство

В деле Сергея Самохвалова, бывшего сотрудника Ростехнадзора на Ямале, есть отдельный эпизод. В особом порядке будут рассматриваться материалы по еще одному фигуранту – Василию Космираку. Это бывший глава компании «Инкомнефтеремонт». Название компании почти ничего не скажет обывателю, но следует знать, что это один из крупнейших подрядчиков компании «Транснефть-Сибирь». В том числе они занимались продуктопроводом «Заполярье-Пурпе».

Салехард, Юлия Фролова

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