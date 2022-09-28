Коррупционер из дела ямальского Ростехнадзора называл взятки «салом»

Апелляция изменила приговор фигурантам громкого уголовного дела ямальского Ростехнадзора. Речь идёт о расследовании с 8 подсудимыми. Это получатели взяток – сотрудники указанного ведомства Сергей Самохвалов и Сергей Мисинёв, и взяткодатели – сотрудники крупных нефтегазовых компаний. В распоряжении агентства «Новый День» есть приговор апелляционной инстанции. Из него известно, что посредник и соучастник Сергея Самохвалова называл взятки от промышленников «салом» и «рыбой».

Что за процесс

В 2016 году задержали начальника отдела по энергетическому надзору Северо-Уральского управления Ростехнадзора Сергея Самохвалова по обвинению в получении взятки.

Дело расследовали несколько лет, в нём было множество эпизодов, фигурантов, в том числе взяткодателей – сотрудников «Транснефть-Сибирь», «Яргео», «Новатэк-Таркосаленефтегаз», «Тернефтегаз», «Газпромтранс». Они передавали деньги за ускорение ввода в эксплуатацию энергоустановок и крупнейших объектов – месторождений, железной дороги Бованенково-Обская, продуктопровода и так далее.

Весной 2022 года Сергея Самохвалова приговорили к 10 годам в колонии строгого режима. Его коллегу Сергея Мисинёва – к 7,5 годам в колонии строгого режима.

Апелляция

В сентябре суд ЯНАО немного изменил решение первой инстанции. Отменили обвинительный приговор в отношении сына Сергея Самохвалова – Дмитрия Самохвалова. Ранее его обвинили в посредничестве во взятках.

Подробности уголовного дела

Из интересных подробностей уголовного дела можно назвать доказательства – за кабинетом г-на Самохвалова велось наблюдение, его разговоры прослушивались. Из них стало известно, что посредник чиновника Ростехнадзора – Сергей Меняйлов – называл взятки «салом» и «рыбой». Как уже сообщало агентство «Новый День», г-н Меняйлов выпал из окна во время расследования и погиб.

В деле есть расшифровка записей его переговоров с Самохваловым и взяткодателями:

«Стенограммами телефонных переговоров между Самохваловым С.Н. и Меняйловым С.В. от 24 и 25 сентября 2015 года, согласно которым они договариваются о «решении вопросов», прибытии человека с «салом» и передаче ей Самохваловым С.Н. документов».

«Стенограммами телефонных переговоров между Самохваловым С.Н. и Меняйловым С.В. от 28, 29 и 30 сентября 2015 года, согласно которым Меняйлов С.В. сообщает Самохвалову С.Н. о звонке их знакомого из «Транснефти» с просьбой подписать по «285-му» и что «сало» есть».

«Стенограммами телефонных переговоров, согласно которым Меняйлов С.В. сообщает , что за «услуги» Самохвалова С.Н. требуется «400 грамм сала».

Ноябрьск, Юлия Фролова

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