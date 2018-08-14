Спонсоры Александра Моора рассказали, чего ждут от него взамен финансовой поддержки

Спонсоры кандидата в губернаторы Тюменской области Александра Моора рассказали, чего ждут от него взамен финансовой поддержки. «Я жду руководства регионом от человека, который знает регион намного лучше некоторых других кандидатов, который столько лет работает, будем говорить, в команде губернатора Якушева. Жду, наверное, стабильности, которая есть сегодня в Тюменской области. Это же главное в эпоху перемен», – пояснил «Новому Дню» гендиректор «Мостострой-11» Николай Руссу.

Строительная компания, которая является подрядчиком по госконтрактам, перечислила в фонд Моора 10 млн рублей. Однако, по словам Руссу, он не ждет никаких преференций для своего бизнеса в обмен на поддержку будущего губернатора. «Для бизнеса ничего не ждем, потому что у нас достаточно объемов как в Тюменской области, так и по России. Мы работаем в девяти субъектах и не чувствуем какой-то недостачи, – говорит Николай Руссу. – Это чисто наш патриотизм по отношению к любимому городу, любимому региону».

Выяснить, что такое «Тюменский Фонд поддержки регионального сотрудничества и развития», который дал Моору еще 10 млн рублей, и кто его наполняет, оказалось непросто. Как уже писал «Новый День», структуру возглавляет бывший муж замгубернатора Тюменской области, известный девелопер Владимир Шевчик. Также он занимает высокую партийную должность в региональном отделении «Единой России», но разговаривать с журналистами отказывается. Пресс-секретарь Шевчика Марк Добрянский в ответ на вопрос о деятельности Фонда сообщил, что он наполняется крупными промышленниками и бизнесменами. Эти люди, по его словам, входят в попечительский совет и являются «единороссами», как и сам г-н Шевчик.

«Владимир Степанович (Шевчик – прим. ред.) действительно является президентом фонда, но на все вопросы об источниках финансирования и составе попечительского совета вам должны ответить в «Единой России», – сказал пресс-секретарь г-на Шевчика.

В пресс-службе тюменских единороссов заявили, что фонд не имеет к ним отношения. Однако реквизиты организации говорят об обратном. ФРСР оказался глубоко законспирированной структурой. Она располагается в недрах тюменского отделения «Единой России» (во всяком случае, телефонные контакты принадлежат именно им). По одному из указанных в базе данных телефонов ответили: представитель фонда выслушала вопрос, потом попросила перезвонить и положила трубку.

В «ЕПРС» также не смогли прокомментировать спонсорскую помощь, оказанную кандидату Моору. Там сослались на отсутствие учредителя и финансового директора и предложили позвонить после 20 августа.

Как писал «Новый День», по данным на 13 августа, временный глава Тюменской области Александр Моор получил от спонсоров 28 млн рублей на участие выборах губернатора. На кампанию Моора потратились «Мостострой-11» Николая Руссу (10 млн рублей), «Тюменский Фонд поддержки регионального сотрудничества и развития», президентом которого является бизнесмен, бывший муж замгубернатора Владимир Шевчик. И компания «Ермаковское предприятие по ремонту скважин» из ХМАО, аффилированная с «Тюменнефтегаз» (учредители – РН «Холдинг», конечные владельцы – «Роснефть» и кипрский офшор Novy Investments Limited). Кто перечислил оставшиеся 7 млн рублей в документах не сообщается.

Тюмень, служба информации

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