Тюменские единороссы нашли замену Александру Моору

Тюменские единороссы выбрали нового секретаря городского отделения партии. Прежний секретарь, губернатор Александр Моор, сложил полномочия досрочно в связи с высокой занятостью на нынешнем посту, сообщает агентство «Новый День».

На партийной конференции в пятницу, 21 сентября, единороссы проголосовали за кандидатуру врио главы администрации Тюмени Руслана Кухарука, который и стал новым секретарем городского отделения партии. За него отдали голоса 256 делегатов конференции. Альтернативной кандидатурой была член президиума ТРО «Единой России» Елена Торопыгина, она набрала 27 голосов.

Занимавший должность секретаря городского отделения «Единой России» Александр Моор написал заявление о досрочном сложении полномочий, поскольку у него сейчас большой объем работы на должности губернатора, сообщила пресс-секретарь ТРО «Единой России» Виктория Герасимюк. Напомним, теперь уже бывший глава администрации Тюмени Александр Моор был избран губернатором 9 сентября. За него отдали голоса почти 66% пришедших на выборы жителей Тюменской области, Югры и Ямала.

Тюмень, служба информации

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