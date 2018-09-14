Губернатр Моор рассмешил тюменскую элиту на собственной инаугурации (ФОТОРЕПОРТАЖ)

В Тюмени в торжественной обстановке прошла инаугурация губернатора региона Александра Моора. О том, кто приписал себе достижения прежних руководителей Тюменской области и на какой бизнес опирается новый губернатор – в репортаже «Нового Дня».

Публика начала собираться на инаугурацию задолго до начала церемонии. ГИБДД предусмотрительно перекрыла улицы, прилегающие к ДК «Нефтяник», где проходило событие, и некоторым гостям пришлось идти пешком несколько кварталов. На мероприятие прибыл весь цвет региональной элиты – полпред президента в УрФО Николай Цуканов, губернатор Югры Наталья Комарова, главы Ямала и Свердловской области Дмитрий Артюхов и Евгений Куйвашев. Приехали руководители думы ХМАО Борис Хохряков и заксобрания Ямала Сергей Ямкин, сенатор Степан Киричук, депутаты Госдумы Иван Квитка и Эрнест Валеев, главы муниципальных образований юга Тюменской области.

Практически каждый из выступивших на сцене гостей упомянул руководителей федерального уровня, которых дала России Тюменская область (речь о мэре Москвы Сергее Собянине и министре строительства и ЖКХ Владимире Якушеве). Спикер областной думы Сергей Корепанов, проводивший инаугурации предшественников Моора, подбодрил нового главу области словами о том, что и в его карьере губернаторская должность – не потолок.

После того как Моор поклялся на конституции РФ и Уставе Тюменской области служить жителям региона и защищать их права, Корепанов повесил ему на шею губернаторскую цепь.

Уральский полпред Николай Цуканов, поздравил Александра Моора с избранием от имени президента и подарил ему «ориентир» при принятии управленческих решений – книгу Владимира Путина «Россия, устремленная в будущее». Работу президента и губернатора Цуканов назвал самой сложной и пожелал Моору терпения и понимания, что он – губернатор всех жителей Тюменской области.

Экс-глава региона Владимир Якушев на инаугурацию не приехал, но прислал поздравительную телеграмму. В ней министр строительства и ЖКХ назвал Александра Моора профессионалом, а команду специалистов, которая досталась новому губернатору в наследство от старого, «залогом дальнейшего процветания и развития региона».

Когда на сцене появился глава Евгений Куйвашев, сидящие в первых рядах женщины зашептались. Они оценили, как похудел и помолодел свердловский губернатор. Куйвашев очевидно и сам был в восторге от своей физической формы, по крайней мере, на сцену ДК «Нефтяник» он взлетел, улыбаясь залу, точно кинозвезда.

«Я всегда с особой теплотой вспоминаю свою совместную работу с вами, – обратился Куйвашев к Моору. – Мы с вами побывали в одном кабинете (Как и Моор, Куйвашев работал главой администрации Тюмени – прим. ред.). Должен сказать, что вы большой профессионал и очень порядочный и мудрый руководитель».

Свои поздравления Моору высказали главы Югры и Ямала Наталья Комарова и Дмитрий Артюхов. Последнего Моор от избытка чувств и волнения назвал Дмитрием Андреевичем Кобылкиным, чем рассмешил весь зал. Ярче всех было выступление экс-губернатора Ямала Юрия Неелова, который подарил Александру Моору кнут, пряник и книгу умных советов. Экс-сенатор порекомендовал Моору поделиться подарком с северными соседями – отдать пряник Комаровой, а книжку – Артюхову. «А кнут оставь себе», – резюмировал Неелов.

С избранием Александра Моора поздравили также представители бизнеса. По тому, в каком порядке выстроилась очередь, можно было судить о главных бизнес-партнерах властей региона. Первым поднялся на сцену Алексей Бобров, представитель акционеров корпорации СТС – крупного энергетического холдинга, занимающегося практически всей коммуналкой в области.

Вслед за Бобровым свои поздравления озвучил председатель Западно-Сибирского банка Сбербанка РФ Александр Анащенко. Третьим стал глава дивизиона «Россия» финской корпорации «Фортум» Александр Чуваев. Он заявил, что новый губернатор может рассчитывать на поддержку финского бизнеса.

В ответном слове Моор поблагодарил всех жителей «матрешки», поддержавших его на выборах. Также благодарность досталась соперникам на выборах губернатора – Ивану Левченко, Артему Зайцеву и Владимиру Пискайкину. Наконец, Моор поблагодарил бывшего губернатора региона Владимира Якушева и пообещал сохранить преемственность и верность ориентирам.

Тюмень. Другие новости 14.09.18

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