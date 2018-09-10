Член избиркома: на Ямале голоса за Моора «нарисовали»

В Надыме член участковой избирательной комиссии Андрей Бабушкин заявил о нарушениях на выборах губернатора Тюменской области. Он отказался подписывать итоговый протокол комиссии, аргументируя это тем, что его подсчёты не совпадают с теми, что указаны в документах. По его мнению, новый губернатор Александр Моор получил гораздо меньше голосов, чем было указано официально. В избиркоме полагают, что поводов для отмены результатов нет и жалоба неоправдана.

Андрей Бабушкин 9 сентября 2018 года принимал участие в работе УИК 514 в Надыме в качестве одного из десяти членов с правом решающего голоса. В комиссию он попал по предложению КПРФ. В его обязанности в том числе входил подсчёт голосов после закрытия участка. Как пояснил г-н Бабушкин в беседе с агентством «Новый День», только в его пачке было 34 листа с отметкой напротив фамилии кандидата Владимира Пискайкина (СР). Однако в итоговом протоколе указано, что за Пискайкина проголосовали лишь 25 из всех пришедших на участок избирателей. Бабушкин уверяет, что когда заметил несоотвествие, попросил членов комиссии пересчитать бюллетени гласно. Но там это сделать отказались. Позже, когда он начал разбирательства, все документы увезли, сложив в одну пачку.

Бабушкин написал особое мнение, в котором указал причину несогласия с итогами голосования на его участке. Этот документ он опубликовал на своей странице в соцсетях. Инцидент стал поводом для проверки полиции – на УИК приезжал следователь.

Бабушкин рассказал, что во время разбирательств на место приезжал замглавы Надымского района Владимир Антонов, а также член избирательной комиссии ЯНАО Алексей Белокопытов. Получить комментарии г-на Антонова не удалось. Его не было на месте в момент подготовки материала. Как рассказал агентству «Новый День» Алексей Белокопытов, он прибыл в УИК когда конфликт уже угасал. Он не видит оснований для отмены результатов голосования на участке.

«Как пояснила председатель участковой комиссии, г-н Бабушкин пытался взять на себя роль наблюдателя, а не члена комиссии. Он грозился не допустить доставку бюллетеней до ТИК, вызвал полицию, хотя в том не было необходимости, так как хулиганства на участке не было. Остальные девять членов комиссии согласны с итоговым протоколом и не находят нарушений. Проводить проверку по данному инциденту будет уже Тюменская избирательная комиссия, хотя, на мой взгляд, никаких нарушений не было», – заключил представитель Избиркома.

Как пояснили в пресс-службе МВД Ямала агентству «Новый День», заявление было зарегистрировано, но пока факты, изложенные Бабушкиным, не подтвердились.

Фото – скрин поста Андрея Бабушкина «Вконтакте»

Надым, служба информации

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