Тюменцы в знак протеста испортили десятки тысяч бюллетеней на выборах губернатора

Избиратели испортили более 52 тысяч бюллетеней на выборах губернатора Тюменской области. Так, в Югре были признаны недействительными 17312 бюллетеней, на Ямале – 3320, а на юге Тюменской области – 31493. Напомним, основным кандидатом на выборах был Александр Моор, который в начале июля поддержал повышение пенсионного возраста и тайно отправил в Госдуму РФ положительный отзыв на пенсионную реформу. Не удивительно, что на выборах наблюдалось протестное голосование и не исключено, что в связи с этим властям пришлось корректировать результаты.

Скорее всего, именно по этой причине Тюмень вошла в тройку российских городов, где замечено больше всего нарушений на выборах. Регион лидирует по этому показателю среди других субъектов УрФО. На сайте «Карта нарушений на выборах» к половине четвертого 10 сентября появилось 62 жалобы на незаконные действия членов избиркомов. К некоторым прикреплено видео. На одном из них, к примеру, видно, как член избирательной комиссии (УИК №2273) берет бюллетени из принтера и кладет на стол к остальным бюллетеням.

Напомним, по официальным данным, выборы выиграл Александр Моор. Явка составила 49,1%. Ниже всего она была в ХМАО (35,48%), где наблюдалось ярко выраженное протестное голосование – более 50 процентов голосов избирателей отдано за коммуниста Ивана Левченко, либерал-демократа Артема Зайцева и справороса Владимира Пискайкина. Примечательно также, что Ямал обогнал по явке юг Тюменской области. Можно сказать, что тюменского губернатора выбрали ямальцы.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 10.09.18

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