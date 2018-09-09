Тюмень не захотела голосовать за Моора, нового главу Тюменской области выбрали ямальцы

В тюменской «матрешке» завершились выборы губернатора. На 19:30 общая явка по всем трем субъектам составила 47,39%. Это значительно меньше, чем на выборах губернатора в 2014 году (58,34%). Примечательно, что в самой Тюменской области процент явки снизился почти на 30% по сравнению с 2014 годом, когда на пост главы региона выбирали Владимира Якушева. Можно сказать, что губернатора в 2018 году выбрали ямальцы.

Так, сегодня, 9 сентября, в ЯНАО пришли проголосовать 62,13% избирателей (в 2014 году их было 55,11%), в Югре – 34,1% (в 2014 году было 35,22%), на юге Тюменской области – 55,56% (в 2014 году – 83,09%). Традиционно высокой была явка в районах юга Тюменской области. Самый большой показатель в Ялуторовском районе – 89,57%.

На Ямале высокую явку объясняют хорошей погодой и придуманным референдумом по программе «Сотрудничество». По словам политолога Евгения Забродина, интерес к выборам могли подогреть и подсознательные страхи ямальцев из-за объединения субъектов.

«После того, как Кобылкина и Якушева одновременно забрали в Москву, возродились разговоры и опасения о том, что субъекты объединят и оставят лишь одного губернатора. Однако предложение проголосовать за проекты программы «Сотрудничество» стало для жителей округа подтверждением того, что сохранится статус-кво. Возможно, люди считают, что, выбирая приоритеты программы, они голосуют за самостоятельность», – сказал «Новому Дню» директор Фонда «Региональная политика» Евгений Забродин.

Кроме того, на Ямале явку подняла выборная викторина с автомобилями и другими ценными призами, считают эксперты. «Тюмень уже привыкла к таким викторинам, а в ЯНАО это впервые, поэтому такой ажиотаж, – предполагает политолог Александр Безделов. Он добавляет, что в целом снижение количества проголосовавших во всех регионах «матрешки» объясняется недостаточной подготовкой к этим выборам.

«Выборы губернатора в 2014 были плановыми, подготовка к ним велась долго. А сегодняшние выборы – форс-мажорные, неожиданные», – говорит Безделов. Что касается резкого снижения явки на юге Тюменской области он уверен, что виной этому плохая погода – весь день лил сильный дождь, было довольно холодно. В отличие от ямальцев, которых не пугают погодные условия, многие тюменцы предпочли остаться дома.

Между тем, по итогу Александр Моор получит больше 50 процентов всех голосов, – уверен политолог.

Тюмень, служба информации

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