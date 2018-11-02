Губернатор Моор заметил, что ямальские чиновники активно поучаствовали в жизни Тюменской области

Тюменский губернатор Александр Моор спустя полтора месяца после выборов раздал на Ямале почётные грамоты и благодарности муниципальным чиновникам, бюджетникам и заместителям губернатора. Об этом говорится в постановлении главы региона от 22 октября 2018 года, сообщает агентство «Новый День». Формулировка – «за активное участие в общественной жизни Тюменской области».

Согласно документу, активно в жизни области участвовали несколько заместителей главы ЯНАО – Алексей Ситников, Ирина Соколова, Александр Мажаров и Альбина Свинцова. Почётной грамоты удостоились в том числе глава Избиркома Ямала Андрей Гиберт, секретарь структуры Ольга Тарасова, а также председатель ТИК Лабытнанги Татьяна Цитович. Благодарность получили в числе замглавы Избиркома Ямала Игорь Горелик.

Александр Моор из глав особенно выделил мэра Нового Уренгоя Ивана Костогриза, надымского главу Леонида Дяченко и руководителя Ямальского района Андрея Кугаевского. Председатели дум тоже заслужили внимание тюменского губернатора: это Ирина Груздева из Нового Уренгоя и Тамара Полякова из Губкинского.

В числе поощряемых – советник губернатора Владимир Зыков, глава МВД Ямала Александр Удовенко и глава МЧС Ямала Аркадий Бессонов. Кроме того, в списке – чиновник, который уже ушёл в отпуск с последующим увольнением – глава депсвязи Олег Ефремов.

До этого новый тюменский губернатор поощрял чиновников Тюменской области и экс-главу Ямала Юрия Неёлова.

Тюмень, служба информации

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