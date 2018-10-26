Моор поощрил Сарычева, Шевчика и Неелова

Губернатор Александр Моор вручил благодарственные письма правительства Тюменской области вице-губернатору Сергею Сарычеву и бывшему мужу замгубернатора – гендиректору ООО «Сибинтел-холдинг» Владимиру Шевчику. Также поощрение получил экс-губернатор ЯНАО Юрий Неелов. Письма вручили с формулировкой «за активную общественную деятельность, плодотворную работу по патриотическому воспитанию молодежи и в связи со 100-летним юбилеем ВЛКСМ». Об этом говорится в распоряжении губернатора Тюменской области, опубликованного 26 октября.

Все трое в советские годы успели побывать лидерами тюменских комсомольцев, однако больше всех к ленинскому коммунистическому союзу молодежи имеет отношение Неелов. Он полжизни возглавлял различные райкомы, горкомы и комитеты ВЛКСМ. Сейчас ветеран комсомола Неелов является сопредседателем благотворительного фонда «Комсомольское братство».

Тюмень, служба информации

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