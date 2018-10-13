Глава департамента, который подчиняется губернатору Артюхову, ушёл в отставку

Глава департамента информационных технологий и связи Ямала Олег Ефремов уходит в отпуск с последующим увольнением. Его последним рабочим днём будет считаться 30 декабря, но уже сейчас чиновнику отдали трудовую книжку. Об этом он сам рассказал в беседе с агентством «Новый День» 13 октября 2018 года. Олег Ефремов сообщил, что пока не нашёл новое место работы.

Решение было принято в период структурных изменений в правительстве Ямала – департамент, который ранее возглавлял г-н Ефремов, переходит в непосредственное подчинение губернатора Ямала Дмитрия Артюхова.

По мнению самого Олега Ефремова, сфера информационных технологий перейдёт под непосредственный контроль губернатора не случайно. «В первую очередь, это развитие цифровой экономики. Во-вторую – это информационная безопасность. Мы в течение нескольких лет много сил отдавали защите информации. Это очень актуальная тема во всём мире. Сегодня через любую вай-фай сеть можно получить доступ к информации на компьютере. Кроме того, весь софт иностранного производства – а это угроза для сведений, которые могут составлять гостайну. Необходим переход на отечественные программы. Третье – это обеспечение ямальцев качественным интернетом. У нас в этом плане хорошие показатели, мы первые в УрФО, мы многого добились», – объяснил г-н Ефремов.

Он добавил, что для сферы и для самого департамента переход в ведение главы округа означает развитие и повышенное внимание к проблемам отрасли.

После ухода чиновника основным кандидатом на пост главы департамента считается глава ГУ ЯНАО «МФЦ» Кирилл Албычев, именно с ним Дмитрий Артюхов ещё будучи «экономическим» замом губернатора Ямала занимался развитием многофункционального центра и цифровой экономикой.

По словам одного из собеседников, претензий к работе Олега Ефремова высказано не было. Но вместе с этим ему пока не предложили никакой карьерной альтернативы. «Насколько мне известно, звучало предложение о переходе на должность, которая по уровню не сопоставима с работой директора департамена. Оно не было принято», – заключил собеседник.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 12.10.18

Власти Ямала заплатят 1,5 млн рублей, чтобы узнать мнение жителей об их работе. / Экс-менеджер «Карусели» за большие деньги раскрутит тюменскую еду в Югре и на Ямале. / Губернатор Ямала попросил нового мэра Губкинского позаботиться об уровне жизни горожан. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»