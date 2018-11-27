Губернатор Ямала Артюхов назначил руководителя департамента

Новым директором департамента информационных технологий и связи ЯНАО стал руководитель окружного многофункционального центра Кирилл Албычев. Это ожидаемое решение – именно его назначения ждали после ухода прежнего главы ведомства Олега Ефремова. О кадровом решении, которое принял губернатор Ямала, сообщает во вторник, 27 ноября, сайт правительства Ямала. Временно департамент возглавлял Константин Оболтин.

Департамент информтехнологий и связи после реформы правительства подчиняется непосредственно губернатору Дмитрию Артюхову.

Согласно официальной справке, Кирилл Албычев родился в Салехарде. В 2005 году окончил государственный университет телекоммуникаций по специальности «многоканальные телекоммуникационные сети». В 2006 году вернулся в Салехард, ведущим инженером «Уралсвязьинформ». Затем перешёл на госслужбу в департамент экономики ЯНАО. С 2011 по настоящее время – возглавлял окружной МФЦ. В 2015 году прошёл профессиональную переподготовку в Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Получил степень MBA по направлению «директор по информационным технологиям».

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 27.11.18

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