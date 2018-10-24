Артюхов назначил временным директором чиновника, который обучался в Швейцарии

Глава Ямала Дмитрий Артюхов назначил врио директора департамента информационных технологий и связи Ямала. Им стал Константин Оболтин, который занимает пост заместителя руководителя ведомства. Об этом говорится на сайте структуры, сообщает агентство «Новый День».

Константин Оболтин в 2015 году проходил стажировку в Швейцарии как один из участников федеральной программы «Подготовка и переподготовка резерва управленческих кадров».

Вакансия руководителя департамента сейчас не занята – буквально на днях в отпуск ушёл глава ведомства Олег Ефремов. Как он сам ранее пояснял агентству, он из отпуска после нового года уже не выйдет.

Департамент с октября 2018 года подчиняется непосредственно губернатору Ямала.

Ранее один из сотрудников департамента в беседе с агентством сообщил, что среди обсуждаемых кандидатур на место главы структуры упоминается глава ГУ ЯНАО «МФЦ» Кирилл Албычев. Позднее в прессе появились и другие фамилии.

Неизвестно, будет ли проводиться публичный конкурс на пост главы департамента информационных тезхнологи и связи наподобие того, что был объявлен Артюховым на место директора департамента госзаказа. Тогда глава региона заявлял, что это новый подход к формированию управлеческой команды автономии. Кстати, директор департамента госзаказа Ямала до сих пор не назначен.

фото – Константин Оболтин. Правительство ЯНАО

Салехард, служба информации

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