Оболтин назначен директором департамента it и связи на Ямале

Директором департамента информационных технологий и связи ЯНАО назначен Константин Оболтин. Ранее он занимал должность первого замдиректора этого ведомства, с августа 2021 года исполнял обязанности руководителя департамента. О назначении сообщает 2 марта пресс-служба правительства региона. Само назначение случилось ещё вчера, 1 марта.

Согласно официальной справке, Константин Оболтин родился в 1981 году в Салехарде. В 2003 году окончил факультет сетей связи, систем коммутации и вычислительной техники Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. Бонч-Бруевича.

В период с 2003 по 2008 годы работал в коммерческих компаниях, обеспечивающих население услугами связи. С 2013 по 2014 годы возглавлял подведомственное департаменту информтехнологий и связи учреждение ГКУ «Ресурсы Ямала».

На должность первого зама руководителя департамента был назначен в 2014 году. «Курировал проведение единой технической политики в области информационных технологий в автономном округе и организацию защиты информационных систем и ресурсов исполнительных органов государственной власти округа», – уточняют в пресс-службе.

Константин Оболтин в 2015 году проходил стажировку в Швейцарии как один из участников федеральной программы «Подготовка и переподготовка резерва управленческих кадров».

Прежний руководитель департамента Кирилл Албычев покинул пост в октябре 2021 года в связи с переходом на новую работу.

Салехард, Юлия Фролова

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