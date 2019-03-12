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Вторник, 12 марта 2019, 09:01 мск

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Губернатор Артюхов назначил нового члена правительства Ямала

фото МФЦ

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов назначил нового члена правительства Ямала. Им стал новый чиновник в администрации округа, директор департамента информационных технологий и связи Кирилл Албычев. Об этом говорится в документе, который опубликован во вторник, 12 марта, на официальном сайте правительства.

На сайте администрации Ямала говорится, что назначения связано с тем, что «цифровые технологии сегодня – важное направление, это платформа для работы всех органов власти». Кроме того, чиновники пояснили, что федеральный центр настаивает на том, чтобы статус отвественного за цифровую экономику в регионах был высок. «Под руководством Кирилла Албычева будут разрабатываться научно-технические и инновационные программы, региональные законы и проекты, реализовываться государственные программы и поручения президента в области информационных технологий. Одно из последних, например, касается скоростного интернета», – сообщили на сайте администрации ЯНАО.

Поправки, регламентирующие новый статус г-на Албычева, внесены в распоряжение о распределении обязанностей между членами правительства Ямала. Документ дополняется разделом XI-1. В нем описаны обязанности г-на Албычева

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