Реформа власти на Ямале: губернатор Артюхов наделил правительство полномочиями, но через три дня передумал

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов провёл стремительные реформы в своём правительстве. Во вторник, 9 октября на сайте правительства Ямала появилось распоряжение о распределении обязанностей между заместителями губернатора Ямала (подписано 5 октября). Там не было никаких глобальных изменений. На следующий день, 10 октября, на сайте правительство опубликовано новое постановление, в котором обязанности распределены совсем другим образом (подписано 9 октября). Кардинальные изменения коснулись замгубернатора Александра Мажарова, вице-губернатора Ирины Соколовой и замгубернатора по экономике Александра Калинина. В правительстве Ямала неофициально объясняют неразбериху с документами нерасторопностью специалистов, которые занимаются документооборотом.

Во-первых, глава Ямала Дмитрий Артюхов добавил полномочий себе. Согласно поправкам, он забирает в своё подчинение департамент информационных технологий и связи. Именно губернатор теперь будет заниматься развитием систем телевещания и информационными технологиями. Ранее эти функции были у руководителя аппарата губернатора Наталии Фиголь. Новые функции глава Ямала получает в дополнение к департаменту специальных мероприятий и к части полномочий депстроя (архитектура и градостроительство).

Ирина Соколова. Вице-губернатор Ямала потеряла контроль над управлением делами правительства Ямала. Она отдаёт эту структуру в подчинение другого заместителя – Александра Мажарова. И это «лишение» – в дополнение к тому, что накануне у неё забрали из подчинения депгосимущества. Соответственно, вице-губернатор Ямала теперь занимается только внутренней политикой и вопросами КМНС.

Александр Мажаров. Ведомство, которое возглавляет г-н Мажаров, сменит название – это теперь просто департамент внешних связей Ямала. Получая новые полномочия, он лишается старых – у Мажарова заберут инновации. Пока что он остаётся куратором департамента науки, который ранее заведовал инновациями. Но с 1 января 2019 года департамент будет ликвидирован, об этом также сообщается в документе, подписанном губернатором.

Ещё одно новшество: первый замгубернатора Алексей Ситников больше не будет заниматься продовольственной политикой. Эти полномочия у него заберут, одновременно с этим пройдёт реформа в профильном департаменте АПК и продовольствия. Ведомство теперь будет называться департаментом АПК.

Вместе с этим все задачи по торговой деятельности перейдут к «экономическому» заместителю губернатора – Александру Калинину. Именно ему поручено заниматься продовольственной безопасностью и оборотом этилового спирта в автономном округе. Кроме этого, он усилен полномочиями по инновационной политике. Согласно правкам, Калинин наряду с остальными вопросами будет также заниматься привлечением инвестиций в сельское хозяйство.

Руководителю аппарата Наталии Фиголь добавили обязанность – она должна заниматься развитием информационных технологий в системе государственного и муниципального управления.

Не затронуты в новом документе полномочия остальных заместителей губернатора Ямала – куратора соцблока Татьяны Бучковой, ответственного за безопасность Михаила Кагана, Сергея Карасёва, который занимается ЖКК и нового члена правительства Андрея Воронова.

Салехард, служба информации

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