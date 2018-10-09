Артюхов лишил Соколову полномочий: новая схема работы правительства Ямала

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов распределил полномочия между своими заместителями. Соответствующий документ опубликован во вторник, 9 октября 2018 года, сообщает агентство «Новый День». Корректировки коснулись двоих членов правительства округа. Об одном из них ранее было известно – это Алексей Ситников. Также изменится работа Ирины Соколовой.

Вице-губернатор лишена части полномочий. Ирина Соколова остаётся куратором внутренней политики в округе, взаимодействует с партиями, СМИ, контролирует процесс освещения событий в прессе. Ей подведомственны: управление делами правительства, департамент внутренней политики, департамент по делам коренных малочисленных народов Севера. Она также координирует работу замгубернатора Наталии Фиголь. Но у неё забрали сферу имущественных отношений – она больше не уполномочена решать вопросы с госсобственностью. Это теперь право нового заместителя губернатора Ямала по экономике и инвестициям Александра Калинина. Он, напомним, занял место ушедшего на повышение Дмитрия Артюхова. Помимо департамента имущественных отношений в сферу интересов г-на Калинина также входят департамент экономики и департамент госзаказа.

Первый замгубернатора Ямала Алексей Ситников остаётся куратором сферы дорожного хозяйства и транспорта, департамента АПК, торговли и продовольствия. А также – департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса. За Ситниковым также остаётся служба ветеринарии.

Ранее уже сообщалось, что с приходом нового члена правительства Андрея Воронова Ситников лишился части полномочий. Воронова ранее уже презентовали как нового куратора строительного блока. Согласно постановлению губернатора, он будет координировать работу департамента строительства и жилищной политики (за исключением сферы архитектуры и градостроительной деятельности). Он также займётся службой госстройнадзора.

Ответственная за соцсферу Татьяна Бучкова по новому распоряжению Артюхова будет контролировать работу нескольких департаментов. Если сравнивать с её работой при губернаторе Кобылкине, ничего не изменилось. Ей всё также подконтрольны департамент молодёжной политики и туризма, здравоохранения, культуры, соцзащиты. Кроме того, она будет курировать департамент занятости, физкультуры и спорта. За ней останется и департамент образования. В сферу её ответственности также будет входить служба госохраны объектов культурного наследия.

Сфера ответственности Михаила Кагана, который всегда занимался безопасностью, тоже не изменится. Ему в ведение отдают департамент гражданской защиты и пожарной безопасности, департамент по взаимодействию с федеральными органами госвласти и мировой юстиции и службу по надзору за техническим состоянием самоходных машин.

Замгубернатора Сергей Карасёв, который несмотря на скандал с фондом жилищного строительства сохранил пост, будет всё также отвечать за коммуналку. У него в подчинении один департамент – тарифной политики, энергетики и ЖКК.

Один из старейших членов правительства, замгубернатора, руководитель департамента международных и внешнеэкономических связей Александр Мажаров будет по-прежнему координировать помимо своего ведомства работу департамента по науке и инновациям и ямальских представительств в других городах.

Альбина Свинцова – неизменный главный финансист правительства Ямала – сохраняет полномочия.

Замгубернатора, руководитель аппарата Наталия Фиголь получает несколько департаментов. Это государственно-правовой департамент и департамент информационных технологий и связи. Ранее они также входили в сферу её интересов. Она также будет курировать ЗАГС и службу по делам архивов.

Салехард, служба информации

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