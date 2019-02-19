Глава Ямала Артюхов нес правки в обязанности вице-губернатора Соколовой

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов скорректировал обязанности вице-губернатора, куратора блока внутренней политики Ирины Соколовой. Согласно распоряжению главы региона, ей официально вменяется обязанность заниматься выборами. Документ подписан 18 февраля 2019 года, сообщает агентство «Новый День». Ранее г-жа Соколова и так занималась избирательными кампаниями, но это не было прописано документально. Поправки формальные и обусловлены приведением законодательства в соответствие, сообщили в правительстве Ямала.

Корректировка вносится в октябрьское распоряжение о распределении обязанностей между членами правительства Ямала. Новый пункт в разделе обязанностей Ирины Соколовой звучит дословно так: «обеспечивает формирование и реализацию госполитики в сфере организационного обеспечения проведения выборов в органы госвласти округа, референдумов автономного округа, оказания содействия избирательным комиссиям в автономном округе в реализации их полномочий».

Как рассказали агентству «Новый День» в правительстве региона, у Ирины Соколовой в подчинении департамент внутренней политики, в обязанности которого входит подготовка выборов, в том числе техническое оснащение. Поэтому потребовалась поправка, чтобы такие полномочия были и у куратора департамента.

Ирина Соколова согласно корректировкам, которые новый губернатор Ямала Дмитрий Артюхов внес в октябре 2018 года, занимается только внутренней политикой и вопросами защиты прав коренных народов. Ранее, при губернаторе Дмитрии Кобылкине, она также курировала сферу госимущества и управделами.

Салехард, служба информации

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