В правительстве Ямала продолжают делить полномочия Соколовой

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов выпустил новое распоряжение с уточнениями обязанностей своих заместителей. Правки в документе от 15 октября касаются заместителя губернатора ЯНАО по экономике Александра Калинина и заместителя губернатора, главы департамента внешних связей Александра Мажарова. Между ними распределили недвижимость округа, которой ранее полностью управляла вице-губернатор Ирина Соколова. Правки потребовались, поскольку их не внесли сразу в распоряжение о корректировке обязанностей, это технический недочёт, пояснили в администрации.

Гн-н Калинин теперь занимается государственными земельными участками, а г-н Мажаров будет курировать жилфонд, который принадлежит округу. Сюда войдут объекты, предоставляемые ямальцам по разным категориям найма – коммерческого, социального, служебного и другого – объяснили в правительстве Ямала агентству «Новый День». Такие полномочия связаны с тем, что после перераспределения полномочий г-ну Мажарову отдано управление делами правительства, объяснили в администрации.

Реформа полномочий прошла в правительстве Ямала на прошлой неделе. Александр Мажаров вскоре потеряет контроль над инновациями и наукой, он будет заниматься только департаментом внешних связей и управделами.

Усилен заместитель губернатора по экономической политике Александр Калинин. Он получил департамент имущественных отношений, полномочия по торговой деятельности, инновации. Вице-губернатор Ямала Ирина Соколова теперь отвечает только за внутреннюю политику. Первый замгубернатора ЯНАО Алексей Ситников лишился полномочий по строительству – их отдали новому члену правительства Андрею Воронову, и по торговой деятельности. Какой из департаментов возьмёт на себя функции по торговле – до сих пор неясно. Никаких комментариев после изменения полномочий губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов не дал. Его пресс-секретарь Илья Дерюшев пояснил, что ждать этого не стоит.

Сам же Артюхов получает в дополнение к имеющимся обязанностям департамент информационных технологий и связи, который на днях лишился руководителя.

Салехард, служба информации

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