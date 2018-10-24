Артюхов утвердил ликвидацию департамента

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов продолжает править законы в связи с реформой правительства, которую он провёл. Новым документом определяется, кто возьмёт на себя функции ликвидируемого департамента науки и полномочия по торговой деятельности, которую вывели из-под контроля департамента АПК. На сайте правительства Ямала 24 октября опубликовано постановление губернатора о структуре органов исполнительной власти (подписано оно было ещё 19 октября).

Во-первых, в документе снова прописано, что с 1 января 2019 года департамент по науке и инновациям перестанет существовать. Полномочия по науке забирает себе прежний куратор этого ликвидируемого ведомства – Александр Мажаров в свой департамент внешних связей. Инновации передают в внедрение департамента экономики, который возглавляет Светлана Гусева. Именно экономисты, согласно документу, займутся теперь продовольственной безопасностью, мониторингом цен и регулированием алкогольного рынка.

При этом департамент внешних связей, получая науку, по-прежнему будет заниматься борьбой с наркоманией и алкоголизмом (этим сейчас занимается департамент по науке и инновациям).

До 22 октября правительство должно было предложить г-ну Артюхову новое организационно-штатное расписание реформируемых департаментов.

Напомним, документ о перераспределении полномочий между заместителями глава округа опубликовал 10 октября, через день после того, как утвердил первое постановление о наделении их обязанностями. Некоторых полномочий лишилась вице-губернатор Ирина Соколова, которая больше не курирует аппарат губернатора и департамент госимущества. У неё осталась внутренняя политика и КМНС.

Появился новый замгубернатора Ямала – Андрей Воронов, ответственный за строительство. Соответственно, он забрал часть полномочий у прежнего куратора строек – первого замгубернатора Алексея Ситникова. Последний теперь отвечает за АПК, департамент природопользования и транспорт.

Усилен заместитель губернатора по экономике Александр Калинин, который получил несколько новых направлений. Это и имущество, и торговля, и инновации, и земли. Непосредственно в своё подчинение губернатор забрал департамент информационных технологий и связи, который остался без руководителя – Олег Ефремов покинул этот пост. Известно, что решение об этом он сам не принимал.

Салехард, служба информации

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