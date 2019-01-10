Власти Ямала объяснили, зачем закрывают госконтору, которая занималась теплыми остановками

Власти Ямала приняли решение избавиться от госструктуры «Окружной технологический парк «Ямал». Причина – оптимизация. О масштабной реформе отрасли речи нет – «проектами» технопарка будет заниматься одноименный некоммерческий фонд, который продолжит существовать. Решение о ликвидации ГАУ технопарк «Ямал» готово – его должен подписать губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. После этого птребуется около полугода для юридического завершения процедуры. Сейчас в технопарке работают 12 человек. Власти обещают рассмотреть вопрос об их дальнейшем трудоустройстве. Отметим, средняя зарплата директора в 2017 году составила 380 тыс. рублей. Данных за 2018 год нет. Ликвидация технопарка проходит на фоне упразднения департамента по науке и инновациям.

Чем технопарк занимался много лет – достоверно неизвестно, информации о нем мало. В правительстве Ямала в ответ на запрос агентства «Новый День» сообщили, что технопарк в 2018 году разработал проект теплой остановки. Ранее об этом ничего не сообщалось, теплых остановок в округе нет. Выяснить, что стало с проектом, невозможно -по телефону технопарка никто не отвечает. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов впервые упомянул о таких комплексах в конце декабря 2018 года, ссылаясь на вопросы жителей. При этом он ничего не сказал о том, что такие остановки уже разрабатывались, он лишь отметил, что можно попробовать их установить.

Как рассказали в администрации округа, технопарк «Ямал» создавался в 2010 году для поиска и внедрения перспективных технологий и создания инновационных проектов. По версии властей, он выполнил свои задачи. Агентство «Новый День» попросило чиновников привести наиболее значимые результаты работы этого технопарка. В числе ответов: «проведение инженерных изысканий при помощи электротомографии, внедрение технологии криоструктурирования почв, усовершенствование устройства коралей». Там добавили, что в 2018 году в технопарке помимо остановок были реализованы проекты по переработке сырья северных оленей в лекарственные препараты, по производству гуматов из местных торфов для рекультивации загрязненных и нарушенных почв.

Как рассказали в правительстве, после ликвидации технопарка поддержка наиболее интересных проектов будет продолжена некоммерческой организацией «Фонд «Окружной инновационно-технологический центр «Технопарк Ямал», которая работает в регионе с 2012 года. Чем он отличается от технопарка – неясно. Им руководит бывший замглавы Нового Уренгоя Владимир Нуйкин.

На Ямале есть и еще одна родственная структура – инновационный фонд «Старт». Им руководили в свое время все те же люди, что стояли во главе технопарка «Ямал». Он работать не прекратит, пояснили в правительстве Ямала. Напомним, не так давно осудили бывшего директора фонда «Старт» Игоря Гануса за растрату – деньги, выделенные для помощи предпринимателям, он забрал себе в качестве премии. Агентство «Новый День» подробно описывало схему манипуляций г-на Гануса в двух иновационно-предпринимательских фондах, которыми он руководил.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 10.01.19

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