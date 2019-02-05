В Новом Уренгое должны появиться четыре теплые остановки

Власти Нового Уренгоя просчитывают стоимость обустройства теплых остановок. Уже предварительно определены четыре точки. Специалисты запросили техусловия для этих пунктов для того, чтобы определить затраты на электроэнергию и уточнить возможность подключения. Есть и первый потенциальный партнер – компания «Мегафон», которая предлагает сделать в таких комплексах точки подзарядки гаджетов и обеспечить выход в интернет. Предварительные итоги обсуждения проекта будут через месяц – в марте 2019 года, рассказал агентству «Новый День» заместитель начальника департамента городского хозяйства мэрии Нового Уренгоя Олег Павлов.

По словам Олега Павлова, власти определили четыре места установки теплых павильонов – два в Южной части города и два – в Северной. «Вопросов пока очень много. Нужно, например, продумать автоматизированную систему, которая была бы связана с движением общественного транспорта и показывала бы время до прибытия следующего автобуса. У нас есть система «умный транспорт», которая через мобильное приложение показывает время прибытия автобуса. Нужно будет ее синхронизировать с остановочными пунктами. Также необходимо определить время включения и выключения подогрева в павильонах – это тоже автоматика», – объясняет специалист.

Он добавляет: в мэрию газовой столицы обратился потенциальный коммерческий партнер – компания «Мегафон». Фирма предлагает сделать в теплых павильонах пункты подзарядки гаджетов, сеть вай-фай, а также видеокамеры. На каких условиях готов сотрудничать с властями бизнес – пока обсуждается.

В Новом Уренгое был неудачный опыт установки теплых остановок – проект реализовал «Сбербанк» за свой счет. Компания установила павильоны, доступ в которые был открыт только по банковской карте. Однако в такие объекты все равно проникали бездомные люди и животные, за санитарным состоянием павильонов никто не следил, их не обслуживали. В итоге они пришли в негодность.

Стоимость установки павильонов пока также неизвестна. Более того, непоянтно, из какого бюджета финансировать проект – городского или окружного. Этот вопрос обсуждают. В конце 2018 года глава Ямала Дмитрий Артюхов отвечая на вопросы жителей заявил, что можно попробовать установить теплые остановки. Кто будет пробовать, когда, где и за какой счет – пока неясно.

На Ямале теплые остановки также ждут в Ноябрьске – власти города еще год назад обещали жителям установить такие объекты, но что-то пошло не так.

Новый Уренгой, служба информации

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