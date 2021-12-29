Жители Нового Уренгоя недовольны соседством собак и бомжей в тёплых остановках

В Новом Уренгое жители недовольны тем, что в тёплых остановках греются собаки и бездомные граждане. Об этом они сообщили в соцсетях. В ответ администрация города напомнила жителям, что погреться в тёплой остановке может любой житель, а собак в павильоны запускают сами горожане.

Под постом, опубликованным в группе «ГОРОРО | Новый Уренгой» 25 декабря 2021 года, развернулась дискуссия. Часть горожан согласны с тем, что в отапливаемом остановочном комплексе греются собаки и бомжи, а часть просят мэрия убрать нежелательных гостей из павильонов.

«Народ мёрзнут на улице, а собаки и бомж в тепле, это как понимать???», – написал автор поста.

Многочисленные защитники животных и бездомных граждан упрекнули автора в жетокосердии и уверили, что остановки – общие. «Бомж не человек что ли? или почему собака не может погреться, она виновата в том, что ее на улице оставили?

остановка считается общественной, как и встроенное помещение, где погреться можно

если что-то не нравится, тогда стройте рядом что-то собственное и грейтесь там, а потом возникайте, что туда кто-то погреться заходит»,– написала пользователь Валерия.

С этим тезисом спорят те, кто считает, что собаки и бомж создают небезопасные и некомфортные условия для ожидания транспорта.

«Пусть в другом месте греются, почему дети к примеру должны мерзнуть стоять если есть тёплая остановка , или после этих … зайти туда не возможно от вони», – написала одна из подписчиц Виктория. С ней согласился и другой пользователь – Денис. Он напомнил, что в городе есть приют для бездомных людей, но туда бомжи идти не спешат, поскольку там запрещено спиртное. «Он может идти в центр для бездомных (новый свет), там комнаты с кроватью, шкаф, кухня есть, все удобства есть и душ. Только там пить алкоголь запрещено и нужно территорию от снега чистить», – отметил он.

Тут же пользователи вскрыли проблему, о которой говорил губернатор Дмитрий Артюхов – бездомные животные, даже кастрированные и с биркой, нападают на людей. «Бывает порой идешь спокойно, вроде ни кого не трогаешь, и бежит обычная с виду собака, с биркой на ухе и как давай на тебя лаять, вот тут и начинаешь думать, а нормальная ли эта собака или нет..», – уточнил пользователь с ником Зенит.

Администрация Нового Уренгоя, оставившая комментарии под постом, заявила, что закрыть комплексы только для пассажиров нельзя – это территория общего пользования и греться там может любой желающий. Власти города уверяют – остановки чистят каждый день. Также в мэрии предложили всем, кто недоволен санитарным состоянием остановок, а также наличием там собак, жаловаться в специализированные конторы АО «УГСК» (тел. +7 929-256-87-27) и Центр помощи бездомным животным (89222852855, 8922058225). Что касасется бомжей – чиновники предлагают горожанам информировать их о возможности ночевать в приютах церкви Христиан Веры Евангельской «Новый Свет» и Храма Преподобного Серафима Саровского.Если бездомный проявляет агрессию, его предлагается сдать полиции.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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