Силовики на Ямале изучают обстоятельства нападения собак на новоуренгойца

Следователи проведут проверку из-за нападения собаки на жителя Нового Уренгоя. Раны новоуренгойца оказались такими серьёзными, что его доставили в больницу. ЧП случилось ночью 21 декабря в южной части города. Пост об этом появился сегодня в местном паблике «Гороро» «Вконтакте». О происшествии написали в СМИ.

«21.12.2022 приблизительно в 23:00 в районе дома 71 по улице сибирской, бродячими собаками был покусан мужчина. Доставлен скорой помощью в НЦГБ», – написано в сообществе, к посту приложены фото ранений.

«Следственным отделом по г.Новый Уренгой СУ К ЯНАО проводится доследственная проверка по факту нападения собак и причинения мужчине укушенных ран. Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ходе процессуальной проверки будет дана юридическая оценка действиям (бездействию) должностных лиц администрации Нового Уренгоя и организации, ответственной за отлов безнадзорных животных», – говорится в материалах следователей.

Решение о возбуждении или невозбуждении уголовного дела пока не принято.

В Новом Уренгое жители постоянно поднимают проблему бездомных собак. Некоторые горожане настроены очень агрессивно, выражают намерение обороняться от собак с оружием. Буквально на днях новоурегойцы нашли расчленённых собак на улице. Ранее глава города Андрей Воронов заявлял о том, что держать собак пожизненно в приютах – это не выход, так как по сути это собачьи тюрьмы.

На Ямале, как и во всех остальных регионах РФ, действует система гуманного отношения с животными – их отлавливают, затем ставят бирку, стерилизуют, ставят прививки и отпускают. Предполагалось, что со временем собак на улице стает меньше, так как они перестанут разможаться. Но собак меньше не становится. Очасти и потому, что люди заводят питомцев, а затем не следят за ними. Приюты расширяют, затрачивая на это бюджетные средства.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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