Следователи обнаружили «стерилизованных» биркованных беременных собак на Ямале

Следователи Ямала обратились к жителям из-за частых случаев нападения бездомных собак на людей. Сейчас силовики расследуют несколько уголовных дел, связанных с такими ЧП. Но при этом нападения продолжаются. Следователи просят ямальцев научить детей правилам безопасности при встрече с бездомными животными. Также в Следкоме сообщили: обнаружены собаки с бирками, которые по бумагам были стерилизованы, но на сама деле оказались беременны. Очевидно, эти факты вскрылись в рамках проверок.

В Следкоме озвучивают правила поседения для людей, которые встретились со стаей или одной собакой на улице. Следователи отмечают, что дети часто пытаются вступить в контакт с бездомными животными, не понимая, что четвероногие могут быть агрессивно настроены, защищая свою территорию.

– Обходите место, где собирается свора безнадзорных собак, особенно в тёмное время суток. На таких территориях собаки могут напасть, поскольку будут защищать найденный корм и место обитания, которое уже считают своим.

– Не подкармливайте бездомных собак. Животные начнут считать территорию, где их кормят, своим домом и будут защищаться от тех, кто попытается к ним вторгнуться. Кормить бездомных животных опасно, ведь нельзя точно предсказать реакцию незнакомой собаки.

– Не привлекайте внимание. Если встретили бездомных собак, нужно стараться не привлекать к себе внимания, продолжая медленно уходить.

– Не убегайте от собак и не нападайте первым. Не прогоняйте и не пугайте собак. В случае их агрессивного поведения сохраняйте спокойствие и старайтесь не показывать свой страх. Если собаки начали облаивать, встаньте спокойно, лучше спиной к дереву или забору и стойте в таком положении, пока они не потеряют к вам интерес. Как только собаки успокоились, медленно начинайте движение до тех пор, пока не выйдете из поля зрения собак.

– Защищайте шею и голову. Если собаки начали нападать, хватают за куртку, сумку, отдайте им эти вещи, продолжая стоять без движения. Не начинайте их отнимать. Если они повалили вас на землю, нужно постараться максимально закрыть шею и голову, спрятать кисти рук и лежать неподвижно до тех пор, пока собаки не успокоятся.

В следственном управлении действует круглосуточная телефонная линия «Ребёнок в опасности»: 8-800-301-15-71; при звонке с мобильного телефона 123

Салехард, Наталья Ефремова

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