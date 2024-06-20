Прокуратура изучит обстоятельства нападения собак на мальчика в Ноябрьске

Прокуратура изучает обстоятельства нападения собак на ребёнка в Ноябрьске. Информация о нападении появилась в местных пабликах накануне. Канал NSK опубликовал фото раны ребёнка на ягодицах и написал, что собаки покусали ребёнка возле школы №6. По данным следователей, которые также проводят проверку, ЧП случилось вечером 18 июня 2024 года на ул. Космонавтов.

«Мальчик проходит амбулаторное лечение в медицинской организации. Инициирована проверка в отношении органа местного самоуправления на предмет соблюдения законодательства в сфере отлова безнадзорных животных, а также подрядной организации, осуществляющей отлов. Также контролируются ход и результаты процессуальной проверки, организованной органами следствия в порядке уголовно-процессуального законодательства», – сообщили в прокуратуре (скоректирована информация – пострадала не девочка, а мальчик).

Обновлено в 08:58 (добавлен комментарий Следкома). В СУ СК ЯНАО сообщили подробности своей проверки. По предварительным данным, собака на территории детской площадки укусила ребёнка 2016 г.р., в связи с чем ему была оказана медицинская помощь. «В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, в ходе которой будет дана юридическая оценка деятельности органов местного самоуправления и организации, которая занимается оказанием услуг по отлову безнадзорных животных», – пояснили следователи.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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