Надымские чиновники станут фигурантами уголовного дела из-за нападения собак на ребёнка

На Ямале из-за нападения бродячих собак на ребёнка возбуждено уголовное дело. Речь идёт об инциденте, который произошел в Надыме – мальчик подвергся атаке четвероногих возле третьей школы. Возбуждению уголовного дела предшествовало поручение главы СКР Александра Бастрыкина – он потребовал у ямальских следователей заняться этим случаем.

Следственный комитет России в официальном сообщении в телеграм-канале отметил, что «подобные ситуации вызывают у детей сильный страх, а местные органы власти бездействуют».

Обстоятельства нападения в СКР описали так: сына одной из жительниц города спас прохожий. Он увидел свору собак, окружившую ребёнка возле школы.

В следственном управлении ЯНАО 21 ноября сообщили, что квалификация дела – ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Фигурантами станут чиновники и подрядчик, отвечающий за отлов собак. «Следствием будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц администрации Надымского района и организации, ответственной за отлов безнадзорных животных»,– говорится в сообщении силовиков.

Отметим, это далеко не первая жалоба о нападении собак в Надыме.

При этом бродячие собаки на улице ещё не означают, что чиновники плохо выполнили свою работу. В стране действует система отлов-стерилизация-вакцинация-выпуск. Отловленных на улице животных чипируют, вакцинируют и выпускают на то же самое место. Губернатор Дмитрий Артюхов уже много раз заявлял о том, что эта гуманная схема должна быть пересмотрена в сторону ужесточения (чтобы не выпускать собак, а некоторых животных умерщвлять). Депутаты разработали поправки в федеральный закон, разрешающие усыпление отловленных псов, но в последний момент отказались от внесения этих инициатив в ГосДуму.

Надым, Наталья Ефремова

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