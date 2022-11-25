На Ямале администрация будет платить за нападение собаки на троих детей

На Ямале муниципальные чиновники снова будут платить за нападение собаки на детей. Прокуратура на этот раз добилась в суде компенсации от администрации Шурышкарского района.

Инцидент произошёл в феврале 2022 г. Пострадали сразу трое детей в селе Горки. Сначала суд решил, что платить должен владелец, но прокуратура доказала, что владельца у пса нет.

«При рассмотрении дела в суде первой инстанции иск был отклонён, поскольку суд принял позицию ответчика о наличии у собаки хозяина и отсутствии вины местной администрации. Не согласившись с таким решением, прокурор обжаловал его. В суде округа удалось доказать, что агрессивный зверь не имеет хозяина, а обязанность по обращению с безнадзорными животными возложена именно на орган местного самоуправления», – рассказали в надзорном ведомстве.

Требования прокурора удовлетворены, в пользу каждого ребенка взыскано по 20 тыс. рублей.

Шурышкарский район, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»