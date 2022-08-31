Чиновники Ноябрьска заплатят за нападение бездомной собаки на ребёнка

На Ямале очередной случай взыскания компенсации за нападение собаки на ребёнка. На этот раз – в Ноябрьске. Животное оказалось бездомным. Подробности ЧП раскрывают в прокуратуре Ямала, которая и подавала иск в суд.

В надзорную инстанцию обратилась мать покусанного мальчика. Инцидент произошёл 23 мая 2022 года. «Семилетний ребёнок во время прогулки на детской игровой площадке, расположенной во дворе дома № 10а по ул. Советская, подвергся нападению безнадзорного животного. В результате ему причинены телесные повреждения в виде укушенной раны на тыльной поверхности правой кисти и правой окологлазничной области»,– уточнили в ведомстве.

Компенсацию взыскали с управления жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и связи администрации Ноябрьска. Сумма – 35 тыс. рублей.

В начале августа прокуратура сообщала о взыскании компенсации с администрации Тазовского района за укус ребёнка в лицо. Вообще же такая практика – иски в суд на администрацию – для Ямала традиционна. Бездомные и домашние собаки часто нападают на людей.

Власти Ямала планировали внести свои предложения по ужесточению правил обращения с отловленными на улице безнадзорными животными, депутаты обещали добиться умерщвления агрессивных собак. Однако в последний момент народные избранники передумали и внесли в Госдуму предложения, которые не содержали этого пункта.

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Ноябрьск, Наталья Ефремова

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