Власти Нового Уренгоя заплатят за нападение собаки на ребёнка 60 тыс. рублей

В Новом Уренгое власти выплатят компенсацию семье ребёнка, которого укусила собака. Инцидент произошёл в июне 2023 года.

Надзорная инстанция считает, что мэрия недостаточно хорошо выполнила обязанности по отлову безнадзорных животных. «В результате ненадлежащего исполнения органами местного самоуправления обязанностей по отлову безнадзорных животных собака укусила ребёнка, чем причинены телесные повреждения и нравственные страдания. Прокурор в интересах несовершеннолетней направил иск в суд о взыскании с местной администрации компенсации морального вреда», – говорится в пояснениях надзорной инстанции.

Суд взыскал с муниципалитета 60 тыс. рублей.

При этом наличие на улицах Нового Уренгоя безнадзорных животных ещё не означает, что чиновники плохо работают. Текущее законодательство предписывает местным властям отловить четвероногих, чипировать, стерилизовать, вакцинировать и снова выпустить на улицу. Законодатель предполагал, что собаки не будут размножаться и умрут своей смертью на улице. Таким образом их численность будет отрегулирована. Но в городах и посёлках округа появляются новые и новые безнадзорные животные. Питомцев выкидывают люди, или же отправляют гулять своих домашних любимцев на улицу на самовыгул. Таким образом популяция уличных бродяг растёт.

С 1 сентяря 2023 года на Ямале начали чипировать домашних животных. Это позволит отслеживать хозяев тех зверей, что гуляют самостоятельно, и наказывать их.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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