Мэрия Нового Уренгоя компенсирует боль от укуса бродячей собаки ребёнку

Мэрия Нового Уренгоя заплатит за нападение бродячей собаки на ребёнка. ЧП случилось в мае 2023 года. Компенсацию помогла отсудить прокуратура. Там и раскрывают подробности инцидента.
«В результате ненадлежащего исполнения органами местного самоуправления обязанностей по отлову безнадзорных животных, безнадзорная собака укусила ребёнка, чем причинила ему телесные повреждения и нравственные страдания», – сообщили в инстанции.
Прокурор направил иск в суд. Теперь городская администрация заплатит семье 30 тыс. рублей.
О таких компенсациях прокуратура Ямала сообщает регулярно – бродячие и владельческие собаки постоянно нападают на людей. На Ямале уже запрещён самовыгул, а с 1 сентября 2023 года все жители должны будут зарегистрировать своих питомцев. Это должно помочь сократить нападения животных.
Новый Уренгой, Наталья Ефремова
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