На Ямале ввели штрафы для жителей, которые отпускают собак гулять самостоятельно

Ямальские депутаты ввели штрафы для владельцев, которые отпускают четвероногих на самовыгул на территориях общего пользования. Законопроект подготовили вместе с прокуратурой и правительством. Решение поддержали 21 апреля на очередном заседании Заксобрания Ямала.

В регионе есть свой кодекс об административных правонарушениях, в него то и внесли поправки (в раздел нарушение правил благоустройства, в статью 3.11 кодекса).

Размер наказания – от 1 до 2,5 тыс. рублей. Повторное нарушение будет стоить владельцам четвероногих дороже – 3-5 тыс. рублей.

Депутаты считают, что найти владельцев самостоятельнот гуляющих животных можно будет, когда четвероногих заберёт отлов. Кто придёт в приют за этим животным, того и будут штрафовать.

Представляя закон, депутат Наталия Фиголь снова привела статистику: в 2021 году из 1187 покусов 600 совершено домашними животными, владелец которых установлен, и 587 покусов – когда установить владельца животного не удалось. По её словам, жители Ямала всё чаще просят наказывать владельцев, которые отпускают животных на улицу и не присматривают за ними.

На федеральном уровне в этом случае не предусмотрено никакой ответственности для владельцев питомцев. На Ямале решили не ждать и ввести свои правила.

Ранее в региональный КоАП депутаты внесли другие поправки, которые касаются домашних животных: владельцы не имеют права выгуливать собак на детских и спортивных площадках, на территории детских садов и школ, в парках и скверах. А также владельцы во время выгула должны убирать за питомцами экскременты.

Власти Ямала подготовили и другие поправки в законы, которые касаются животных. Они тоже связаны с тем, что на улицах региона очень много бродячих псов. Однако принять самостоятельно региональный парламент их не сможет, это полномочия федерального уровня – поэтому поправки планируется внести в Госдуму. В частности, предлагается установить случаи, когда отловленных на улице бездомных животных можно будет усыплять.

Салехард, Юлия Фролова

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