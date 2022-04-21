российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 21 апреля 2022, 10:12 мск

Новости Ямал

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

На Ямале ввели штрафы для жителей, которые отпускают собак гулять самостоятельно

Ямальские депутаты ввели штрафы для владельцев, которые отпускают четвероногих на самовыгул на территориях общего пользования. Законопроект подготовили вместе с прокуратурой и правительством. Решение поддержали 21 апреля на очередном заседании Заксобрания Ямала.

В регионе есть свой кодекс об административных правонарушениях, в него то и внесли поправки (в раздел нарушение правил благоустройства, в статью 3.11 кодекса).

Размер наказания – от 1 до 2,5 тыс. рублей. Повторное нарушение будет стоить владельцам четвероногих дороже – 3-5 тыс. рублей.

Депутаты считают, что найти владельцев самостоятельнот гуляющих животных можно будет, когда четвероногих заберёт отлов. Кто придёт в приют за этим животным, того и будут штрафовать.

Представляя закон, депутат Наталия Фиголь снова привела статистику: в 2021 году из 1187 покусов 600 совершено домашними животными, владелец которых установлен, и 587 покусов – когда установить владельца животного не удалось. По её словам, жители Ямала всё чаще просят наказывать владельцев, которые отпускают животных на улицу и не присматривают за ними.

На федеральном уровне в этом случае не предусмотрено никакой ответственности для владельцев питомцев. На Ямале решили не ждать и ввести свои правила.

Ранее в региональный КоАП депутаты внесли другие поправки, которые касаются домашних животных: владельцы не имеют права выгуливать собак на детских и спортивных площадках, на территории детских садов и школ, в парках и скверах. А также владельцы во время выгула должны убирать за питомцами экскременты.

Власти Ямала подготовили и другие поправки в законы, которые касаются животных. Они тоже связаны с тем, что на улицах региона очень много бродячих псов. Однако принять самостоятельно региональный парламент их не сможет, это полномочия федерального уровня – поэтому поправки планируется внести в Госдуму. В частности, предлагается установить случаи, когда отловленных на улице бездомных животных можно будет усыплять.

Салехард, Юлия Фролова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Новые штрафы за самовыгул собак на Ямале должны ввести уже летом / На Ямале по инициативе Артюхова введут штрафы для тех, кто выпускает собак на самовыгул / Артюхов: гуманные методы обращения с бродячими собаками завели Ямал в тупик / Ямальский депутат объяснила предложение по усыплению агрессивных собак в приютах

В рубриках

Ямал, Сибирь, Общество, Политика, Россия,