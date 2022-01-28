Новые штрафы за самовыгул собак на Ямале должны ввести уже летом

Власти Ямала рассчитывают, что новый штраф для тех, кто отпускает собак гулять самостоятельно, начнут применять уже летом 2022 года. Сейчас законопроект проходит оценку регулирующего воздействия. Затем он будет внесён в Заксобрание Ямала, после одобрения депутатов вступит в силу. Речь идёт о правках в региональный закон 81-ЗАО «Об административных правонарушениях».

Предполагается, что наказание для тех, кто отпускает собак на самовыгул, составит от 1 до 5 тыс. рублей. Предусматривают и случаи нападения на животное или человека – в этом случае штраф будет от 4 до 5 тыс. рублей.

«Мы указали датой вступления закона в силу 1 июля 2022 года. Считаем, что к этому времени процедуры завершатся», – уточнил глава службы ветеринарии Ямала Евгений Попов.

Как находить владельцев свободно гуляющих собак?

Власти рассчитывают, что во многих случаях определить хозяев будет просто. Во-первых, штрафовать будут тех, кто забирает своего питомца из приюта (то есть собаку поймали на улице и доставили в приют).

«В 2021 году из муниципальных приютов жители забрали 322 домашних животных. На содержание этих четвероногих мы потратили деньги из бюджета, но сейчас механизма для компенсации расходов нет», – рассуждает Евгений Попов.

Во-вторых, штраф выпишут тем, на чью собаку пожалуются, например, соседи. «Люди, пострадавшие от укусов собак, часто знают, чьё именно животное на них напало. В этом случае механизм такой: пострадавшие сообщают об инциденте участковому, тот опрашивает соседей и предполагаемого владельца, если данные подтверждаются, участковый передаёт материалы в административную комиссию. Там материалы рассматривают и выписывают штраф», – объясняет собеседник.

Пожаловаться на соседскую собаку, которая гуляет самостоятельно, можно будет и без повода – то есть дожидаться нападения не обязательно.

Гулять без поводка домашние собаки после принятия закона смогут только на специальных площадках или на частной территории.

Что ещё предлагают ямальские власти?

Региональный закон – не единственная инициатива. Власти округа предложили пересмотреть и федеральный закон №498 «Об ответственном обращении с животными». Предложения направили в правительство РФ.

Речь идёт о нескольких аспектах.

«Предлагаем закрепить обязанность регистрировать и маркировать всех домашних животных. Схожий законопроект предложил Минсельхоз, его рассматривают Госдуме. Однако там речь идёт о ветеринарном законодательстве. Мы же считаем, что это должно быть прописано в «профильном» законе об ответственном обращении с животными», – объясняет г-н Попов.

Ещё одно предложение – прописать исключения для отдалённых территорий. Сейчас в отдалённых посёлках собак нужно ловить и везти в приюты за сотни километров. «Мы предлагаем разрешить выезд специалистов приютов на место, чтобы на месте чипировать животных, стерилизовать, прививать. Например, на базе наших ветучастков», – добавляет глава службы ветеринарии Ямала.

Ну, и, наконец, сложный вопрос – это установление механизма определения агрессивности собаки, которую поймали на улице и поместили в приют.

По действующему закону, если собака агрессивная, её необходимо держать в приюте до конца её дней, выпускать на улицу нельзя, умерщвлять тоже. На практике специалисты сталкиваются с трудностями реализации этой нормы.

«Агрессия – это поведенческий признак. Определить её степень может кинолог, но не ветеринар. А кинологов на Ямале очень мало, в посёлках и небольших городах их нет вообще. Встаёт вопрос – как именно определить, что собака проявляет немотивированную агрессию? Единой методики нет», – объясняет Евгений Попов.

Он добавляет – регион поддерживает коллег из ХМАО, которые предлагают установить случаи допустимой эвтаназии. «Число приютов растёт, более того, нам приходится увеличивать число мест в приютах, потому что количество собак, пойманных на улицах, не снижается. Растут затраты на содержание приютов, но укусов меньше не становится. Полагаем, что должны быть прописаны случаи, когда допустима эвтаназия. Это случаи, когда собака агрессивная, и найти для неё нового владельца будет просто невозможно», – заключил специалист.

Какие ещё есть правила для владельцев животных на Ямале

Отметим, Ямал в отношении регулирования сферы обращения с питомцами во многом первый. Так, в конце 2021 года в регионе ввели штрафы для тех, кто не убирает экскременты за своим питомцем в общественных местах, а также для тех, кто выгуливает их на детских и спортивных площадках.

Салехард, Юлия Фролова

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