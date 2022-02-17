Депутаты Ямала обратятся к главе Минсельхоза Патрушеву из-за собак и кошек

Депутаты Заксобрания Ямала обратятся к министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву из-за бродячих и домашних собак и кошек. Они просят главу Минсельхоза установить правила, по которым владельцы обязаны будут маркировать и учитывать своих питомцев. Необходимость ввести такие правила обсуждается сейчас по всей стране. Актуальность – нападение на людей собак, у которых есть владельцы. А также бюджетные расходы на чипирование и стерилизацию собак, которые были отловлены на улице, но имеют хозяев. Об этом шла речь в четверг, 17 февраля, на заседании Заксобрания Ямала.

По словам депутата Наталии Фиголь, в ЯНАО, как и в других субъектах, возникает проблема определения владельцев животных в ситуации отсутствия идентификации и учёта животных. При этом формально владельцы обязаны чипировать и учитывать своих питомцев – это закреплено в законе о ветеринарии. Однако на практике правило не работает, так как не прописан механизм индентификации и учёта животных. Нет программы, куда бы вносились домашние собаки и кошки.

«На основании изложенного предлагается депутатам Заксобрания Ямала обратиться в адрес министра сельского хозяйства РФ по вопросу разработки и принятия ветеринарных правил осуществления идентификации и учёта животных», – сообщила на заседании г-жа Фиголь. Её коллеги проголосовали за обращение к г-ну Патрушеву.

Ранее агентство «Новый День» уже рассказывало о том, что ямальские власти разработали сразу несколько правок в региональные и федеральные законы, которые позволят усовершенствовать нормативную базу по обращению с бродячими и домашними животными. Так, планируется ввести штрафы для владельцев животных, которые отправляют питомцев на самовыгул и не следят за тем, что четвероногие делают на прогулке.

Также предлагается прописать механизм определения агрессии у собаки (это необходимо, чтобы принять решение – после отлова выпускать собаку на улицу или оставить до конца её дней в приюте). Ну, и ямальцы считают, что нужно узаконить случаи допустимой эвтаназии – когда собак нельзя выпускать на улицу и не следует держать в приюте. Например, это может касаться очень агрессивных собак.

Салехард, Юлия Фролова

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