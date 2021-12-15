Артюхов: гуманные методы обращения с бродячими собаками завели Ямал в тупик

Гуманные методы обращения с бездомными животными оказались неэффективны – чипирование и выпуск собак на улицу завели Ямал в тупик и привели к образованию агрессивных стай в городах и сёлах. Всё больше людей страдают от укусов таких чипированных собак, выпущенных после отлова. Об этом сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов во время прямой линии 15 декабря 2021 года. Власти Ямала будут менять региональное законодательство и обращаться с предложением изменить систему обращения с бродячими животными на федеральном уровне.

«Гуманные» изменения в федеральное законодательство ввели пару назад, отметил глава региона. «Федеральное законодательство завело нас в тупик. Мы поддались голосу зоозащитниов. Тот принцип, что стерилизованное животное выпускается снова в среду обитания… растёт число укусов стерилизованных биркованных животных. Одно дело, когда собака в клетке одна. Но закон гласит, что мы должны её выпустить обратно на улицу. И тут уже другое дело – собаки сбиваются в стаю, где есть вожак, действует стадный инстинкт, они становятся агрессивными», – объяснил Дмитрий Артюхов.

Он заявил: нигде в мире принцип, когда животное возвращается на улицу, не привёл к хорошему результату. И предложил альтернативу – агрессивных животных на улицу обратно выпускать не надо.

«Мы выходим на федерального законодателя. Необходимо выделять категорию агрессивных собак. Если это добрый пушистый друг, который потерял хозяина… Специалист всегда знает, какая собака найдет хозяина, каких животных забирают из приюта домой», – отметил губернатор. «Каждое животное должно иметь хозяина – к этому должны идти», – сказал глава субъекта.

Дмитрий Артюхов добавил: региональным законодательством планируется ужесточить ответственность для владельцев собак. Если животное, у которого есть хозяин, кого-то кусает, то человек получает серьёзное наказание.

Сейчас в статистике ЯНАО половина укусов – это бездомные животные, вторая половина – собаки, у которых есть владельцы.

«Более полутысячи укусов – у животных есть хозяева.<…> Это безалаберность. Мы сделаем свой отдельный ямальский закон и будем для хозяев вводить ответственность», – уточнил г-н Артюхов.

Он отметил и третий аспект проблемы бродячих животных: ямальцы берут их из приюта, но потом снова выкидывают их на улицу. «И у этих поступков должны быть меры ответственности», – сказал г-н Артюхов.

Сейчас в регионе, по словам спикера, 13 приютов. Там соблюдаются все требования.

Салехард, Наталья Ефремова

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