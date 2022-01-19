Жители Лабытнанги пожаловались на бродячих собак сразу после заявления следователей о проверке

Жители Лабытнанги утром 19 января 2022 года сняли стаи бездомных собак и выложили в местную группу «Лабытнанги info». Это случилось на следующий день после того, как следователи сообщили о проверке из-за нападения собаки на беременную женщину в городе. Анонимный автор поста написал, что власти не принимают никаких мер, несмотря на регулярные жалобы горожан.

«Вот как выходить на улицу? Страшно за людей, после постов об укусах, и мер никаких не принимают! Да и Лай собак уже порядком поднадоел! Анонимно, пожалуйста, Строителей 15-17», – говорится в посте.

В комментариях представители мэрии предлагают жителям начинать решение проблемы не с постов, а со звонков.

«Отлов бродячих собак ведётся постоянно. Решение вопроса начинается со звонка на 112. ЕДДС принимает заявки круглосуточно. Начиная с отлова, каждое действие регламентировано нормами Федерального закона от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», правовыми актами автономного округа. Служба отлова направлена по указанному адресу», – заявили представители УЖКХ.

Напомним, о том, что регион в тупике из-за гуманного законодательства, сообщал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Он признал, что число укусов растёт несмотря на то, что в регионе создали систему приютов для животных.

фото – подписчики группы «Лабытнанги info».

Лабытнанги, Наталья Ефремова

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