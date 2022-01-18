В Лабытнанги собака напала на беременную женщину

Следователи проверяют информацию о том, что беременную женщину в Лабытнанги покусала на улице собака.

Об инциденте рассказал «Ямал 1»: по данным издания, ЧП случилось 17 января. Собака укусила беременную женщину, когда та возвращалась из больницы домой. Жительница находится на 23-й неделе беременности. Она сразу же обратилась в больницу. Ей назначили курс уколов от бешенства, который закончится лишь в апреле. Вместе с этим в сообществе «Лабытнанги info» появился пост, автор которго просит помощи в поиске собаки, которая напала на беременную

«Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, может кто-то знает владельцев собаки (цвет рыжий с белыми пятнами на груди и морде, тёмный ошейник, бегает в ройное С/К Авангард). Собака нужна для анализа на бешенство, укусила девушку в положении», – написали в сообществе.

Силовики обещают проверить, насколько добросовестно выполняли свою задачу по регулированию численность бродячих животных власти Лабытнанги.

«Следствием устанавливаются все обстоятельства происшествия. В ходе проверки будет дана также правовая оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправления и организации, ответственной за содержание в приютах безнадзорных животных», – рассказали в следственном управлении СК Ямала.

Тема регулирования численности безнадзорных животных на Ямале по-прежнему одна из острейших несмотря на изменения в законах.

Так, накануне стало известно, что зоозащитников подозревают в хищении 1 млн рублей – деньги предназначались на приют в Пуровский районе.

А перед Новым годом губернатор Дмитрий Артюхов сообщил, что гуманные способы обращения с бродячими обаками и отказ от их усыпления завели регион в тупик – жителей атакуют стаи выпущенных из приютов псов.

Лабытнанги, Наталья Ефремова

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